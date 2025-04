Gala Premiilor Gopo sau Oscarurile românești

Gala Premiilor Gopo care celebrează realizările cinematografice ale anului trecut are loc în această seară, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.

Peste 900 de invitaţi din lumea filmului românesc sunt aşteptaţi să participe la evenimentul prezentat de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari.

Actorii Tudor Chirilă, Rodica Mandache, Ana Ularu, Dana Rogoz, Adela Popescu, Claudiu Bleonţ, Mihai Călin şi Mihaela Sîrbu, regizorii Andrei Ujică şi Florin Şerban sau stiliştii Maurice Munteanu şi Domnica Mărgescu se numără printre cei care vor urca pe scena Naţionalului bucureştean pentru a înmâna premiile ediţiei.

Regizorii Tudor Giurgiu, Nae Caranfil, Bogdan Mureşanu, Stere Gulea şi Emanuel Pârvu, actorii Pavel Bartoş, Monica Bârlădeanu, Catrinel Dumitrescu, Irina Movilă, George Ivaşcu, Toma Cuzin, Vasile Muraru, Magda Catone, Judith State, Alexandru Ion şi Katia Pascariu, scenarista Lia Bugnar, prezentatoarea TV Andreea Esca sau influencer-ul Selly şi-au confirmat prezenţa la eveniment.

* „Anul Nou care n-a fost” şi „Moromeţii 3” conduc topul celor mai nominalizate filme la Gala Premiilor Gopo 2025, cu câte 13 nominalizări, urmate de „Săptămâna Mare” (12 nominalizări) şi „Trei kilometri până la capătul lumii” (9 nominalizări).

În cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj au intrat peliculele „Alice on & off”, „Anul nou care n-a fost”, „Moromeţii 3”, „Nasty”, „Săptămâna Mare” şi „Trei kilometri până la capătul lumii”.

Pentru premiul la categoria Cea mai bună regie au primit nominalizări regizorii Isabela Tent pentru regia filmului „Alice On & Off”, Bogdan Mureşanu – „Anul Nou care n-a fost”, Stere Gulea – „Moromeţii 3”, Andrei Cohn – „Săptămâna Mare”, Emanuel Pârvu – „Trei kilometri până la capătul lumii”.

La categoria Cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizaţi Adrian Văncică pentru rolul Gelu din filmul „Anul Nou care n-a fost”, Yann Verburgh pentru Sami din filmul „Captura”, Emanuel Pârvu pentru Dragoş Binder din filmul „Familiar”, Alex Călin pentru Niculae Moromete din filmul „Moromeţii 3”, Doru Bem pentru Leiba din filmul „Săptămâna Mare”.

La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal au primit nominalizări Nicoleta Hâncu pentru Florina Miu din filmul „Anul Nou care n-a fost”, Olga Török pentru Clara din filmul „Clara”, Rodica Lazăr pentru Ofelia/Producător executiv/Rodica din filmul „Ext. Maşină. Noapte”, Olimpia Melinte pentru Vera Solomon din filmul „Moromeţii 3”, Nicoleta Lefter pentru Sura din filmul „Săptămâna Mare”.

Trofeul Gopo la categoria Cel mai bun actor în rol secundar va fi disputat de Iulian Postelnicu pentru rolul Ionuţ Dincă din filmul „Anul Nou care n-a fost”, Sergiu Costache pentru Petru din filmul „Băieţii buni ajung în rai”, Marius Cordoş – Jandarmul autoritar din filmul „Captura”, Horaţiu Mălăele pentru Ilie Moromete din filmul „Moromeţii 3”, Ciprian Chiricheş pentru Gheorghiţă din filmul „Săptămâna Mare”, Valeriu Andriuţă – şeful de post din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”.

Pentru categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar au primit nominalizări Nicoleta Lefter – rolul Pia din filmul „Captura”, Ana Ciontea pentru Valeria Binder din filmul „Familiar”, Angelina Pavel pentru Stela din filmul „Horia”, Mara Bugarin pentru Aurora Cornu din filmul „Moromeţii 3”, Alina Berzunţeanu – Simona Petrescu din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”.

La categoria Cel mai bun scenariu au fost nominalizaţi Bogdan Mureşanu pentru „Anul Nou care n-a fost”, Ruxandra Ghiţescu pentru „Clara”, Andrei Creţulescu – „Ext. Maşină. Noapte”, Stere Gulea pentru „Moromeţii 3”, Andrei Cohn pentru „Săptămâna Mare”, Emanuel Pârvu, Miruna Berescu – „Trei kilometri până la capătul lumii”.

Pentru Cea mai bună imagine, câştigătorul Premiului Gopo va fi ales dintre Boróka Biró, Tudor Platon – „Anul Nou care n-a fost”, Tudor Mircea RSC pentru „Horia”, Vivi Drăgan Vasile RSC pentru „Moromeţii 3”, Andrei Butică – „Săptămâna Mare”, Silviu Stavilă pentru „Trei kilometri până la capătul lumii”.

La categoria Cel mai bun montaj au primit nominalizări Letiţia Ştefănescu – „Alice ON & OFF”, Vanja Kovačević, Mircea Lăcătuş – „Anul Nou care n-a fost”, Alexandra Gulea – „Moromeţii 3”, Tudor D Popescu – „Nasty”, Andrei Iancu, Dana Bunescu – „Săptămâna Mare”.

Nominalizaţi la categoria Cel mai bun sunet sunt Sebastian Zsemlye pentru „Anul Nou care n-a fost”, Dana Bunescu, Dana Farzanehpour, Cristinel Şirli pentru „Familiar”, Ioan Filip, Constantin Fleancu, Dan-Ştefan Rucăreanu pentru „Moromeţii 3”, Alexandru Dumitru pentru „Nasty”, Daniel Soare, Petre Osman, Cristi Călinescu pentru „Săptămâna Mare”.

La categoria Cea mai bună muzică originală au fost nominalizaţi Mihnea Irimia – „Căsătoria”, Eduard Dšbrowski – „Clara”, Janja Lončar – „Horia”, Cristian Lolea – „Moromeţii 3”, Marius Leftărache, Nikita Dembinski – „Nasty”.

Pentru Cele mai bune decoruri au primit nominalizări Iulia Fulicea, Victor Fulicea pentru „Anul Nou care n-a fost”, Valentina Ighigheanu pentru „Căsătoria”, Anca Miron, Sonia Constantinescu – „Clara”, Cristian Niculescu – „Săptămâna Mare”, Bogdan Ionescu pentru „Trei kilometri până la capătul lumii”.

Nominalizări pentru Cele mai bune costume au primit Dana Anghel – „Anul Nou care n-a fost”, Hilke Muslim – „Căsătoria”, Lumi Mihai, Sybille Gänsslen-Zeit – „Clara”, Dana Păpăruz – „Moromeţii 3”, Viorica Petrovici – „Săptămâna Mare”.

Pentru Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură au fost nominalizaţi Iulia Roşeanu, Domnica Bodogan pentru „Anul Nou care n-a fost”, Domnica Bodogan, Sandra Potamian pentru „Căsătoria”, Sandra Potamian, Manuela Tudor – „Moromeţii 3”, Dora Codiţă, Adelina Handuri, Ramona Geamăn – „Săptămâna Mare”, Gabriela Creţan pentru „Trei kilometri până la capătul lumii”.

La categoria Cel mai bun film de debut, nominalizările sunt: „Alice ON & OFF”, regia Isabela Tent; „Anul Nou care n-a fost”, regia Bogdan Mureşanu; „Captura”, regia Adi Voicu; „Clara”, regia Sabin Dorohoi; „Horia”, regia Ana Maria Comănescu.

Pentru cel mai bun film documentar, nominalizări au primit „Alice ON & OFF”, regia Isabela Tent; „Leo Records: Strictly For Our Friends”, regia Ioana Grigore; „Maia – Portret Cu Mâini”, regia Alexandra Gulea; „Moartea lui Iosif Zagor”, regia Adi Dohotaru; „Opt ilustrate din lumea ideală”, regia Radu Jude şi Christian Ferencz-Flatz.

Nominalizări la categoria Cel mai bun film de scurtmetraj de ficţiune au primit „Alibaba” – regiaVlad Popa, „Centimetric” – regia Philip Găicean, „Dansează Regina” – regia Maria Mitulescu, „@Tiktok_Cowboy” – regia Anastaseu Ştefan.

La categoria Cel mai bun film de scurtmetraj de animaţie au fost nominalizate peliculele „Crescendo”, regia Eugen Munteanu, „Fracti”, regia Lavinia Petrache, „White Noise”, regia Alexia-Ioana Badea.

La premiul Tânără speranţă au fost nominalizaţi Neagu Lucas pentru regia şi producţia filmului „Timing”, Ciprian Chiujdea – rolul Adi din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”, Carina Lăpuşneanu – rolul Leni din filmul „Unde merg elefanţii”, Mihnea Toma – regia filmului „Weekend în familie”, Andreea Parfenov – regia filmului „(În)Cerc”, Alin Ciuchi – imaginea filmului „Dacă voi pluti” (regia Bogdan Alecsandru).

Trofeul Gopo pentru Cel mai bun film european va fi primit de unul dintre filmele „Io capitano/Eu căpitan” – regia Matteo Garrone (Italia, Belgia, Franta), „Kuru otlar ustune/Prin ierburi uscate” – regia Nuri Bilge Ceylan (Turcia, Franţa, Germania, Suedia), „La chimera/Himera” – regia Alice Rohrwacher (Italia, Franţa, Elveţia),”The Zone of Interest/Zona de interes” – regia Jonathan Glazer (Marea Britanie, SUA, Polonia), „Kinds of Kindness/Forme de bunătate” – regia Yorgos Lanthimos (Irlanda, Marea Britanie).

Pentru nominalizările la Premiile Gopo au fost constituite două jurii de preselecţie – pentru categoria lungmetrajelor şi pentru categoriile documentar şi scurtmetraj.

Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit din 11 profesionişti din domeniul cinematografic – criticii de film Dana Duma şi Ion Indolean, jurnalista Anca Vancu, regizorii Marian Crişan şi Constantin Popescu, actriţa Maria Popistaşu, producătoarea de film Anamaria Antoci, directoarea de imagine Ana Drăghici, curatorul de film Bogdan Movileanu, consultantul cultural Corina Şuteu şi scenaristul Florin Lăzărescu.

Din juriul de documentare şi scurtmetraje au făcut parte cinci profesionişti din industrie: criticii de film Cezar Gheorghe şi Andreea Chiper, regizorul Şerban Georgescu, producătoarea de film Velvet Moraru şi selecţionera de film Anca Păunescu.

În cadrul evenimentului vor mai fi oferite Premiul pentru întreaga activitate regizorului Dan Piţa, Premiul pentru întreaga carieră actriţei Ioana Pavelescu, Premiul special maestrului de lumini Ion Olteanu, şi Premiul pentru întreaga activitate directorului de imagine Florin Mihăilescu.

Gala Premiilor Gopo este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Babel Communications.