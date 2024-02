Geoană. „Dacă aș fi avut mai multă minte când eram tânăr…”

Mircea Geoană are un regret, dar și un sfat. ”Petreceți timp cu copiii cât de mult puteți, când sunt mici! Dacă vrei să îi ai prieteni toată viața, trebuie să îi crești de mici”, a spus Mircea Geoană, în podcastul lui Bobonete.

„Eu am făcut o mare greșeală. M-am luat atât de mult cu munca și sunt atât de pasionat din ceea ce fac, am alergat de nebun… (…) De foarte multe ori, am lăsat un pic de loc gol. Deși copiii au înțeles și Mihaela le-a explicat că tati face lucruri importante și cred că nu au simțit prea tare, eu cred că le-am lipsit în anumite momente importante pentru ei.

Dacă este ceva ce cred că puteam să fac mai bine ar fi fost să-mi optimizez timpul. Dacă aș fi avut mai multă minte când eram tânăr, mi-aș fi dozat efortul. În schimb, ce am făcut cu copiii… Am făcut o chestiune cred eu de destul de mare încredere, ceea ce este foarte plăcut pentru că se deschid. Ne spun lucruri din viața personală, probleme pe care le au.

”Și văd frumusețea aia de fată!…”

Sfatul meu pentru cei care au mai mulți copii în familie este să nu dai niciodată senzația că ai un preferat între copiii tăi. Când am fost la nuntă la fii-mea plângeam ca un… (…) Ea era în spatele meu cu câțiva metri și ea spune „Tati, acum poți să te întorci.” Și văd frumusețea aia de fată! Și elegantă, și frumoasă, și deșteaptă, și fata mea. (…) Relația cu fii-miu, cu Alexandru, care seamănă atât de mult cu mine… Este incredibil, numai că este mai deștept decât mine.

Asta ar fi experiența mea. Petreceți timp cu copiii cât de mult puteți, când sunt mici! Să poți să stabilești o relație de încredere și de prietenie, dincolo de autoritatea pe care o generație mai vârstnică crede că o are asupra celor mici. Dacă vrei să îi ai prieteni toată viața, trebuie să îi crești de mici”, a spus Mircea Geoană, în podcastul lui Bobonete, potrivit dcnews.ro.