George Blay, fostul jucător al lui Dinamo, a murit la 45 de ani

Georges Blay, fostul internațional Ghanez și fundaș dreapta al lui Dinamo, a murit la 45 de ani, în Statele Unite, potrivit GOLAZO.ro.

Fostul fotbalist a încetat din viață pe 21 iunie și a fost înmormântat abia pe 17 iulie, ocazie cu care jurnalistul ghanez Felix Zion a făcut publică știrea, distribuind în mediul online, imagini de la funerariile desfășurate în orașul Gaithesburg din statul Maryland.

Nu a fost făcut public motivul decesului.

Zion a transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

„Un rămas-bun sfâșietor. Fostul jucător al naționalei Ghanei, George Blay, este condus pe ultimul drum în Maryland. Sufletul lui George Blay să se odihnească în pace”, se arată în mesajul lui Felix Zion.

DDB Italia a reacționat la aflarea veștii că George Blay a murit

DDB Dinamo a transmis un comunicat prin care transmite condoleanțe familiei și cere clubului solicitarea unui moment de reculegere înainte următoarei partide, contra Universității Craiova. DDB Italia precizează și motivul intervalului atât de lung dintre deces și înmormântare. În cultura ghaneză, funerariile sunt un eveniment extrem de important. Cum toți membrii familiei trebuie să participe, a durat până când aceștia s-au adunat din toate colțurile lumii.

”Odihnește-te în pace, George!

O veste foarte tristă pentru toți dinamoviștii, fostul nostru jucător George Blay, a încetat din viață. Internaționalul ganez era născut pe 7 august 1980. A jucat la Dinamo între 2006 și 2010, iar în 2007 a pus umărul la câștigarea ultimului titlu de campioană.

Decesul a avut loc pe 21 iunie, iar înmormântarea a avut loc vineri, 17 iulie, în Statele Unite, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland.

Îi rugăm pe oficialii clubului să solicite un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Univ Craiova. George Blay merită acest lucru.

Mai multă lume ne-a scris, mirată de intervalul de timp destul de lung, de aproape o lună, între deces și înmormântare. În cultura ganeză, înmormântarea este evenimentul căruia i se acordă cea mai mare importanță din partea rudelor și prietenilor. Membrii familiei, care trăiesc răspândiți prin mai multe țări ale lumii, în special în UK și Statele Unite, au nevoie de timp pentru a ajunge la înmormântare. E foarte important ca familia să fie prezentă.

A doua zi după înmormântare, membrii familiei se adună pentru a-l comemora pe cel plecat, vorbind despre viața lui și încurajând familia. În cazul familiilor mai nevoiașe, comunitatea strânge bani în mod discret pentru a susține familia îndoliată, mai ales dacă cel decedat era capul familiei”, se arată în comunicatul DDB Italia.

A făcut parte din echipa lui Dinamo care a câștigat ultimul titlu

Fundașul dreapta a ajuns la Dinamo în 2006. Blay a făcut parte din echipa care a câștigat titlul de campioană în sezonul 2006-2007, ultimul cucerit de club până în prezent.

În total, ghanezul a adunat peste 80 de apariții pentru Dinamo..

Blay a mai evoluat în România pentru Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni.

Cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat în Belgia. A jucat pentru Standard Liege, KV Mechelen și La Louviere, iar ultima echipă din cariera sa a fost Royal Antwerp.

George Blay a îmbrăcat și tricoul primei reprezentative a Ghanei. A strâns șapte selecții și a marcat un gol, fiind prezent inclusiv la Cupa Africii pe Națiuni din 2002.