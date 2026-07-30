George și Amal Clooney și-au evacuat locuința din Franța din cauza incendiilor de vegetație

Actorul George Clooney și soția sa, Amal Clooney, au fost nevoiți să își evacueze locuința din Brignoles, în sud-estul Franței, după ce incendiile de vegetație care afectează mai multe țări europene s-au apropiat de zona în care locuiește familia, scrie People.com.

Cei doi, împreună cu gemenii lor de nouă ani, Alexander și Ella, au părăsit proprietatea din regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur, în contextul în care autoritățile au dispus evacuări masive din cauza incendiilor scăpate de sub control. Potrivit informațiilor oficiale, focarele din Franța au ajuns să acopere o suprafață de aproximativ patru ori mai mare decât Parisul, iar sute de mii de persoane au fost evacuate în ultimele zile.

Într-o scrisoare adresată primarului orașului Brignoles, George și Amal Clooney au transmis că nu știu dacă locuința lor va supraviețui incendiilor.

„În acest moment nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va trece cu bine peste acest moment teribil”, au scris cei doi, adăugând că sunt hotărâți să ajute comunitatea locală indiferent de pagubele produse. Ei au subliniat că iubesc orașul Brignoles și că vor contribui la reconstrucția acestuia, dacă va fi nevoie.

Familia Clooney locuiește în principal la o fermă din Franța, alegere despre care actorul a vorbit în repetate rânduri. Acesta a explicat că și-a dorit ca cei doi copii să crească departe de agitația și presiunea Hollywoodului, într-un mediu mai liniștit și mai apropiat de natură.

Incendiile de vegetație continuă să afecteze sudul Europei, inclusiv Franța, Spania, Italia și Grecia, autoritățile mobilizând mii de pompieri pentru limitarea dezastrului. Valul de căldură și seceta prelungită au favorizat extinderea rapidă a flăcărilor, iar numeroase localități au fost evacuate preventiv.