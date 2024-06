George Simion a mers singur la Parchetul General

Liderul AUR, George Simion, s-a prezentat vineri la Parchetul General, unde a cerut să fie audiat în dosarul privind falsificarea de semnături pentru alegerile europarlamentare. deşi nu a fost citat de procurori, Simion susţine că vrea să împiedice momentul când va fi ridicat de pe stradă.

Însoţit de zeci de susţinători ai AUR, Simion a intrat în conflict cu jandarmii şi a fluturat o pereche de cătuşe.

Liderul AUR a anunţat că vrea să facă un denunţ la Parchet cu privire la modul în care toate partidele au strâns semnăturile pentru alegeri.

„Vreau să împiedic momentul când voi fi ridicat de pe stradă, pentru că suntem dispuşi să cooperăm cu orice organ de anchetă serios. Acest procuror nu pare să fie serios, atâta timp cât ne-a ridicat colegii, am venit cu colegii mei care au rămas fără telefoane, fără laptopuri, cu trei zile înainte de alegeri, spunând că este o urgenţă. Percheziţia informatică în cazul lor nu s-a făcut nici acum. Cer o audienţă la procurorul şef, Florenţa, cer ca procurorul de caz, dacă consideră, să fiu audiat. Miercuri, înainte de alegeri, m-a prezentat ca fiind un infractor. Cer să mă audieze şi vreau să fac un denunţ cu privire la anumite semnături: de la PNL am nişte comune, de la PSD, USR, REPER, AUR, pentru că sunt semnături false. Trebuie să se aplice legea în cazul tuturor partidelor. Eu poate am greşit că am fost sincer, dar disperarea este maximă aici la procuratură”, le-a spus Simion jurnaliştilor.

El a recunoscut că a ajutat mai mulţi candidaţi independenţi, dar şi partide, să strângă semnături, dar că nu a încurajat niciodată la falsificarea lor.

„Acest număr de semnături este enorm de mare, am spus asta public. În schimb, procurorul de caz le-a prezentat colegilor mei o înregistrare dintr-un interviu public. Dacă vor să ne pună cătuşele, să ni le pună, dar să ne dea telefoanele (…) Vreau să fac o cerere pentru a spune procurorul şef al României dacă este normal aşa ceva, iar colegii mei reprezentanţi de avocaţi vor solicita returnarea telefoanelor sau începerea percheziţiei informatice. Este absolut anormal, sunt oameni care sunt implicaţi în campania noastră electorală, le-au luat telefoanele, nu mai pot distribui, nu mai pot anunţa, nu se mai ocupă de secţiile de vot. AUR a strâns peste 600.000 de semnături. Bănuiesc că şi la AUR, şi la USR, şi la PSD, şi la PNL, şi la toţi competitorii electorali sunt unele semnături care nu sunt conforme. Am un caz concret, pe care vreau să-l denunţ – comuna Garoafa, judeţul Vrancea. Sunt persoane decedate pe acele liste de susţinători. Lucrul ăsta se întâmplă”, a explicat Simion.

El l-a acuzat pe procurorul de caz că „are un istoric de a colabora cu statul paralel, iar domnul Coldea şi domnul Dâncu, împotriva căruia am fost atât de vocal în ultima vreme, nu stau degeaba şi încă au oameni în aceste instituţii”.

„Fusesem avertizaţi că o să fiu ridicat, că o să fiu săltat. Eu cred că acest procuror de caz vrea să se ocupe de George Simion şi de AUR, ca George Simion să nu ajungă în cursa prezidenţială”, a mai spus Simion.

În cursul zilei de joi, mai mulţi membri ai AUR au fost duşi cu mandat de poliţişti la Parchetul General, pentru a fi audiaţi într-un dosar în care candidatul independent Silvestru Şoşoacă este acuzat că a falsificat semnăturile pentru candidatura sa la Parlamentul European.

Procurorii susţin că Silvestru Şoşoacă ar fi fost ajutat de liderul AUR, George Simion, să falsifice respectivele semnături.