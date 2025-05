George Simion: Îl voi nominaliza premier pe Călin Georgescu

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a reafirmat, marți seara, că îl va nominaliza pe Georgescu pentru funcția de premier, el adăugând că apoi există mai multe variante de lucru, între care și alegerile anticipate.

Întrebat într-un interviu pentru Digi24 TV dacă are de gând, în caz că va ajunge președinte, să îl numească pe Călin Georgescu premier, George Simion a arătat că acesta este un angajament luat față de români.

‘Există mai multe posibilități, aceasta este una dintre ele’, a punctat el.

George Simion a adăugat că a avut nenumărate discuții cu Călin Georgescu, dar trebuie trecut peste ‘o bornă care se cheamă 18 mai’, altfel ‘vând blana ursului din pădure’.

‘Acum două zile spuneam cuiva și încercam să explic această teorie motivând faptul că actuala majoritate nu va rămâne în actuala componență și se va destrăma coaliția, dacă românii nu o să le plaseze candidatul în turul doi. Iată la două zile după că am avut dreptate. De fapt, eu am avut dreptate și la terminarea ciclului electoral din decembrie, când nu trebuia Marcel Ciolacu să se instaleze iarăși ca premier. Și tare mă tem că nu am scăpat încă de Marcel Ciolacu’, a spus Simion.

El a precizat apoi că îl va nominaliza pe Călin Georgescu în funcția de premier: ‘Îl voi nominaliza, da’.

Cu privire la cazul în care Călin Georgescu nu reușește să obțină o majoritate parlamentară, Simion a făcut trimitere la prevederea din Constituție: ‘Constituția spune așa: Președintele poate nominaliza o persoană și încă una, are la dispoziție de la data primei nominalizări 60 de zile, după care poate dizolva Parlamentul’.

Potrivit liderului AUR, există mai multe variante de lucru, nefiind excluse nici alegerile anticipate.

‘Există mai multe variante în lucru. Eu mă aștept ca actuala componență a Parlamentului, având în vedere un vot covârșitor care a fost – e fără precedent aproape o diferență așa de mare între primul loc și al doilea loc în scurta noastră istorie a alegerilor, nu a democrației, că nu i-aș mai spune democrație. Așa că vom vedea dacă acest vot se menține și dacă avem girul populației, dacă românii vor accepta această variantă și voi insista, probabil, să merg și cu Călin Georgescu la niște alegeri anticipate, dar e foarte mică probabilitatea pentru că mă aștept ca să găsim 50 plus unu din numărul de parlamentari. (…) Nu știu ce se întâmplă cu PSD-ul în acest moment, nu sunt Baba Vanga. Nici cu PNL-ul, nici cu USR-ul. Teoretic nici PSD, nici USR nu mai au președinte. Să vedem ce se întâmplă cu domnul Bolojan. E o incertitudine. Nici eu nu voi mai fi președintele AUR, odată ce mă duc la Cotroceni. Deci sunt niște ipoteze. (…) Eu cred că îl voi propune pe domnul Călin Georgescu și vom găsi 50% plus unul dintre parlamentari care îl vor vota’, a explicat George Simion.

El a adăugat că alegerile anticipate reprezintă o posibilitate, pe care și-ar dori însă sincer să fie evitată.

Întrebat dacă nu s-ar crea instabilitate, Simion a răspuns că nu el a creat-o.

‘Eu nu am creat-o, ci cei care ne-au adus aici, la cinci luni după anularea alegerilor la BBB minus. Am fost acuzat că tot eu sunt vinovat pentru creșterea cursului valutar, că au scăzut bursele. Să fim serioși. Cine a condus? Eu mă îndoiesc sincer că deficitul nostru bugetar este la 8,59%. Eu cred că sunt probleme mai mari acolo. (…) Am surse convergente, multiple. Situația este mai dramatică decât știm noi astăzi’, a mai afirmat liderul AUR.