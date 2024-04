Gigi Becali tremură

Gigi Becali este îngrijorat de posibilitatea ca unul dintre oamenii-cheie din proiectul său la FCSB, atacantul Florinel Coman, să fie transferat fără ca el să poată face ceva. Conform surselor Digi Sport Coman ar fi primit o ofertă salarială enormă, de 2 milioane euro anual, față de 360.000 cât are la FCSB. Oferta ar veni din partea clubului Al Duhail din campionatul Qatarului. Arabii spun că pot achita fără probleme acea clauză de 5 milioane, clauză de eliberare stabilită de Gigi Becali prin noul contract, situația în care patronul FCSB ar asista neputincios la plecarea jucătorului său.

Coman a primit prelungirea contractului în 2023 și a semnat pe 4 ani, cu o clauză de reziliere de 5 milioane de euro. Salariul se ridică la 30.000 de euro lunar, 360.000 pe an. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, susține că Florinel poate rămâne la FCSB toată viața, dacă dorește.

„I-am mărit salariul lui Florinel Coman, i-am făcut 30.000 ca să pot să măresc contractul la patru ani. I-am spus: «Tu nu trebuie să fii hazardat cu gândul la plecare. Îți dau eu 600, 700.000 pe an și mai joci încă șase, șapte ani în România și poți să faci cinci, șase milioane de euro».

«Casă, apartament frumos ai, copil ai, nevastă frumoasă ai și familie frumoasă ai. Faci cinci, șase milioane de euro la mine și gata. Ai posibilitatea să pleci la o echipă mare, să nu te grăbești»

Dacă are ofertă, el poate să zică: «Vin, dar valoarea mea este de 10 milioane, clubul are clauză de cinci și îmi dați la semnătură trei». Florinel nu e prost, îl duce mintea. E foarte inteligent, foarte bun ca om și are un suflet nobil”.

Dacă jucătorul va fi atras de această propunere, poate doar faptul că plecând în Qatar să riște accesul la echipa națională, Gigi Becali nu va putea face absolut nimic să împiedice transferul. Dar, momentan, Becali se jură că nu știe nimic de nici o ofertă.

„Pe cuvânt că nu știu nimic despre o ofertă pentru Florinel Coman. M-am bucurat că nu a jucat bine Coman la echipa națională, ca să nu-l cumpere, să nu-i plătească cineva clauza (n.r.- de 5 milioane de euro). Vreau în Liga Campionilor, apoi poate să plece.

Fără Coman suntem ce e Craiova fără Mitriță. Mitriță este fotbalist. Între el și Coman, Coman poate e puțin mai eficient, dar Mitriță este fotbalist. Mare fotbalist!

Nu înțeleg de ce nu-l ia la echipa națională, este fotbalist. Nu poate juca nimeni titular în locul lui Coman, niciodată”