Greblă, bun de plată: „Nu intenţionez să contest”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a afirmat joi că va restitui, până la finalul anului, suma pe care Curtea de Conturi a stabilit-o că ar fi încasat-o necuvenit, după ce indemnizaţia sa a fost stabilită eronat, menţionând că nu intenţionează să conteste în instanţă decizia acestei instituţii de control.

Greblă a precizat că eroarea a fost descoperită de reprezentanţii Curţii de Conturi, după ce a semnalat-o el, verbal.

„Tradiţional, în momentul în care eşti numit într-o anume activitate, eu venind de pe funcţia de prefect al municipiului Bucureşti, primele zile sunt zile de acomodare, în care iei nişte măsuri organizatorice necesare funcţionării instituţiei cu noua conducere: dai ordine şi decizii cu privire la specimenele de semnături, cu noua organigramă a unităţii şi multe alte activităţi, printre care şi încadrarea preşedintelui AEP, în cazul de faţă, şi stabilirea drepturilor acestuia în ceea ce priveşte indemnizaţia şi alte drepturi. În ziua în care am venit, am semnat, alături de alte cinci-şase ordine, fără să verific cuvânt cu cuvânt ce este acolo, pentru că am nişte structuri în subordinea mea, şi am stabilit… s-a stabilit prin acest ordin indemnizaţia preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente”, a explicat Toni Greblă, la o conferinţă de presă, întrebat pe această temă.

El a spus că decizia din data de 31 martie 2023 are „şapte semnături” înaintea lui, inclusiv cea a „secretarului general de atunci al Autorităţii, care fusese înainte preşedintele AEP şi ar trebui să ştie foarte bine acest lucru”.

„Indemnizaţia demnitarilor a fost îngheţată la nivelul anului 2019, deci ea presupune ca fiecare funcţie, un anume coeficient – 7, 8, 9, 10 – se înmulţeşte cu salariul minim brut aflat în plată în anul 2019, de atunci a fost îngheţat la acest nivel şi îţi dă nivelul indemnizaţiei. Aşa s-a procedat şi la mine, numai că în OUG 168/2022 a apărut un articol care zice că indemnizaţia rămâne astfel îngheţată la nivelul salariului brut la nivelul anului 2019, ei s-au referit la decembrie 2022, pentru că decembrie 2022 reprezenta acelaşi lucru ca şi în 2019, se refereau la salariul aflat în plată în decembrie 2022. Cu alte cuvinte, l-a îngheţat la nivelul acestui an. Şi s-a zis: acordat pentru luna decembrie, rămâne în plată şi pentru anul viitor, în situaţia în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (…) Mie mi-au motivat atunci că eu, venind din funcţia de prefect, exercit o altă muncă, în alte condiţii şi atunci trebuie să se raporteze acel coeficient la nivelul anului 2022, pentru anul 2023 şi au făcut ordinul care l-aţi văzut”, a explicat Toni Greblă.

Potrivit acestuia, după ce a plecat secretarul general, „i-a făcut o solicitare cu privire la faptul că indemnizaţia ar fi fost stabilită cu interpretarea eronată a legii”.

„Şi pentru că a doua zi venea în control obişnuit Curtea de Conturi, am primit la mine în birou, cum se face tradiţional, cele patru reprezentante ale Curţii de Conturi, am dispus măsurile necesare să aibă un birou, să le fie puse la dispoziţie toate documentele şi le-am spus: „Cred că avem o singură problemă, modul cum a fost stabilită indemnizaţia pentru preşedintele Autorităţii Electorale Permanente”. (…) A doua, a treia, a patra zi au venit cu o interpretare că acest lucru ar viza, dacă exercită aceleaşi activităţi în aceleaşi condiţii, se referă numai la funcţionarii publici şi nu la demnitari, deşi acest lucru nu este evidenţiat în textul de lege”, a mai explicat preşedintele AEP.

Greblă a subliniat că el a sesizat Curtea de Conturi în acest sens.

„Cum ştiu cum se fac controalele, în general, ale Curţii de Conturi şi ale altor instituţii, nu sunt convins că, dacă nu le-aş fi spus eu, ar fi descoperit acest lucru, pentru că eu nu cred că începeau să vadă cum e stabilită indemnizaţia preşedintelui AEP, sunt alte lucruri care trebuie verificate de Curtea de Conturi. Dar repet: eu am făcut-o din proprie iniţiativă. Ele sunt în continuare la Curtea de Conturi. Am văzut răspunsul Curţii de Conturi, care face vorbire că nu există o solicitare scrisă, ceea ce e adevărat că nu există solicitare, însă eu le-am sesizat”, a mai spus şeful AEP.

El a mai precizat că va restitui sumele până la sfârşitul anului.

„În aceeaşi zi, am luat un angajament de plată şi am început să restitui. Până la sfârşitul anului, mai sunt două-trei luni, o să restitui întreaga sumă”, a spus Greblă.

Acesta a arătat că a mai fost o situaţie neclară în privinţa salariului minim, susţinând că sunt două salarii minime, unul pe economie şi unul pentru studii superioare, iar indemnizaţia sa trebuie raportată la salariul minim pentru studii superioare, având în vedere că funcţia pe care o deţine nu poate fi ocupată decât de către cei cu studii juridice superioare.

„Nu intenţionez să contest raportul Curţii de Conturi pentru că niciodată nu m-am judecat cu instituţii ale statului din care fac parte. Când sunt simplu cetăţean pot să mă judec cu instituţiile statului, de pe această poziţie nu consider că este indicat să ne judecăm cu statul în slujba căruia lucrăm. Drept urmare, menţin părerea mea că raportarea se face la salariul minim cu studii superioare, dar am acceptat acest lucru tocmai pentru a înlătura orice fel de situaţie”, a adăugat Greblă.