Grecia: nu subvenții permanente pentru refugiați, ci integrare prin muncă

Guvernul elen plănuiește să reducă ajutoarele pentru refugiați cu aproape 30%, a anunțat luni Ministerul pentru Migrație, cu scopul de a reduce stimulentele pentru solicitanții de azil și cheltuielile bugetare, informează dpa, citată de Agerpres.

Reducerea totală a finanțării legate de azil de la 400 de milioane de euro la 288 de milioane vizează în special proiectul Helios privind locuințele, care include subvenții pentru chirii pentru refugiați. Aceste beneficii vor fi anulate. În schimb, banii vor merge spre programe pentru integrarea refugiaților pe piața muncii și pentru ca ei să învețe limba greacă.

”Nicio persoană care va primi drept de azil nu va mai trăi pe viitor din subvenții permanente, ci va fi integrat în societate prin muncă”, a declarat ministrul elen pentru imigrație Thanos Plevris. Plățile de sprijin vor acoperi în viitor doar lucrurile ”absolut esențiale”, a adăugat el, fără a oferi alte detalii.

Guvernul conservator al premierului Kyriakos Mitsotakis susține că aceste măsuri corespund cerințelor Uniunii Europene. Scopul este de a face Grecia mai puțin atractivă ca destinație pentru migranți, reducând totodată cheltuielile statului.

Regulile au fost deja înăsprite pentru cei ale căror cereri de azil fuseseră respinse. Pe viitor, orice persoană care se va afla ilegal în Grecia și va refuza să plece benevol va risca o pedeapsă de cel puțin trei ani de închisoare. ”Ar trebui să aibă doar două opțiuni pe viitor: închisoarea sau să plece acasă”, a subliniat Ministerul pentru Migrație al Greciei.