Greenpeace, despre chemarea Romgaz în judecată

Greenpeace România transmite că nu a primit nicio înștiințare de plată privind cheltuielile de judecată către Romgaz, că nu este în incapacitatea de plată și că acest dosar este doar o încercare de intimidare.

Aceste precizări vin în urma anunțului de vineri al ministrului Energiei, Sebastian Burduja, conform cărora Romgaz a decis să formuleze, prin filiala sa implicată în proiectul Neptun Deep, o cerere de chemare în judecată, având ca obiect dizolvarea Fundației Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, întrucât aceasta este insolvabilă și utilizată ca paravan de o altă entitate juridică cu aceeași denumire, pentru a eluda orice formă de răspundere patrimonială prevăzută de lege.

‘Astăzi am aflat, prin intermediul presei și al Ministrului Energiei, Sebastian Burduja, că Romgaz, compania de energie din subordinea sa, a formulat o cerere de chemare în judecată cu scopul de a dizolva Greenpeace România. Motivele invocate de către Ministrul Burduja nu au nicio bază. Suntem șocați. Într-o perioadă volatilă, în care societatea românească se confruntă activ cu acțiuni de dezinformare și atacuri asupra democrației fără precedent, acestea vin tocmai de la reprezentanți de rang înalt ai statului’, afirmă reprezentanții Greenpeace România, printr-un comunicat.

Aceștia precizează că nu au primit nicio înștiințare de plată sau vreo informare de la un executor judecătoresc.

‘Din momentul în care am primit hotărârea din dosarul de suspendare al acordului de mediu pentru Neptun Deep (Hotărâre 667/2025), noi am așteptat înștiințarea și am fost mereu pregătiți să plătim cheltuielile de judecată cerute – nerezonabile cum sunt. Suntem în poziția să facem asta datorită donatorilor individuali care ne împărtășesc îngrijorările față de proiectul Neptun Deep și derapajele Ministrului. Acuzațiile de astăzi sunt o jignire pentru fiecare persoană care și-a rupt din bugetul personal să sprijine campania împotriva Neptun Deep’, menționează sursa citată.

De asemenea, oficialii ONG-ului subliniază că în Dosarul de anulare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Neptun Deep au primit o primă decizie în urmă cu patru zile.

‘După cum am comunicat pe 12 mai, Tribunalul București a venit cu o primă pronunțare în dosarul de anulare PUZ (Hotărâre 4887/2025). În lipsa unei hotărâri judecătorești, Romgaz nu avea cum să pornească vreo executare silită și nici nu ne-a solicitat, pe cale amiabilă, plata vreunei sume reprezentând cheltuieli de judecată’, spun reprezentanții organizației de mediu.

Aceștia mai susțin că organizația nu este în incapacitate de plată și nici nu are ‘nimic de ascuns’.

‘Nu există niciun indiciu că am fi în incapacitate de plată. După cum obișnuim și conform legii, informațiile de transparență financiară (și nu numai) sunt publice și disponibile pe website-ul Greenpeace România și pe toate paginile noastre de social media. Afirmațiile conform cărora Greenpeace România nu ar avea conturi bancare sunt complet false. Suntem o organizație înființată legal în 2007, cu activitate continuă în România. Avem angajați, colaboratori, voluntari și plătim taxe și impozite în mod transparent. Este absurd să susții că o organizație activă de aproape două decenii poate funcționa fără cont bancar. Cât despre proprietăți – nu deținem și nici nu ne propunem să deținem. Suntem ONG, nu latifundiari. Suntem o organizație non-profit, finanțată din donații individuale, pe care le folosim exclusiv pentru acțiuni în sprijinul mediului și al oamenilor, nu pentru a investi în proprietăți’, explică activiștii de mediu.

Referitor la ONG-uri paravan și alte acuzații, ei afirmă că ‘este doar o invenție’.

‘Ministrul Energiei vorbește despre faptul că apărem în registrul de la Ministerul Justiției de mai multe ori, cu diferite adrese. Referitor la modul în care este întocmit acest registru îl încurajăm pe ministru să discute cu colegii de la Ministerul de Justiție, nici noi nu suntem mulțumiți de felul în care este ținut acest registru și cu faptul că apărem de mai multe ori, cu adrese diferite. Ne-am mutat, ca mulți alți chiriași, dar suntem aceeași organizație. Ministrul Burduja poate verifica dacă la adresele vechi mai funcționează vreo fundație Greenpeace – nu va găsi nimic decât, probabil, alți chiriași’, subliniază sursa citată.

Totodată, în răspunsul Greenpeace se mai precizează că este adevărat că organizația are două coduri de înregistrare fiscală (CIF), dar asta este în conformitate cu legislația existentă, ambele fiind emise de autoritățile din România pentru una și aceeași entitate juridică, neexistând ‘nicio altă organizație paravan pe care s-o folosim’.

‘Mai mult, este ironic că acuzația de ‘paravan’ vine în timp ce suntem dați în judecată de filiala unei companii înregistrate în… Bahamas: Romgaz Black Sea Limited Nassau, deținătoare a 50% din Neptun Deep, este o societate înființată, organizată și funcționează în conformitate cu legislația din The Commonwealth of The Bahamas. Noi nu operăm din paradisuri fiscale. Noi nu avem ce ascunde. Considerăm că în acest moment de cumpănă pentru democrația din România, atitudinile și acțiunile Ministrului Energiei și ale Romgaz dau dovadă că sunt rupți de realitatea pe care noi, restul, o trăim. Mai mult, contribuie activ la erodarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la participare publică în acțiunile legitime privind protecția dreptului la un mediu sănătos, atât pentru noi, cât și pentru generațiile următoare. Așteptăm să vedem în detaliu care sunt acuzațiile, dar avem toate indiciile să credem că acest dosar este doar o încercare de a ne intimida pe noi și pe alții, o acțiune strategică în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP). (…) Intimidarea prin justiție a societății civile trebuie documentată, înțeleasă și expusă. Ce se întâmplă acum nu este doar despre Greenpeace – este un precedent periculos pentru orice voce critică din România’, punctează reprezentanții Greenpeace.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a anunțat vineri cererea de chemare în judecată, având ca obiect dizolvarea Fundației Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România și a subliniat că acesta este un demers legal, corect și moral, în premieră pentru România.

‘Legea permite accesul liber la justiție și conferă calitate procesuală activă Greenpeace pentru a ataca proiecte de miliarde de euro. Corelativ, atunci când demersurile litigioase se dovedesc neîntemeiate, aceste ONG-uri trebuie să poată răspunde cel puțin pentru cheltuielile de judecată, dacă instanța decide în acest sens. Aceasta este legea și nimeni nu este mai presus de ea. În cazul de față, prin sentințele civile nr. 667/2025 și 4887/2025, cererile formulate de Fundația Greenpeace împotriva Proiectului Neptun Deep au fost respinse, ONG-ul fiind obligat la plata a 380.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către titularii proiectului. În urma demarării executării silite, Romgaz a constatat că Greenpeace România este insolvabilă, neavând niciun fel de active, bunuri mobile sau imobile, disponibilități bănești, sau vreun cont deschis la unitățile bancare. Transparență și corectitudine? Din păcate, nu. Impozite plătite pentru eventualele activități lucrative? Nu. Totul mascat, disimulat sub forma unei alte entități’, susține șeful de la Energie.

Potrivit acestuia, Romgaz a constatat că donațiile solicitate publicului pentru finanțarea activității Greenpeace în România sunt colectate de o altă fundație, denumită tot Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, dar având CIF diferit.

‘Fundația Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România este insolvabilă, fiind utilizată ca paravan de o altă entitate juridică cu aceeași denumire pentru a eluda orice formă de răspundere patrimonială prevăzută de lege. Având în vedere insolvabilitatea și scopul duplicitar al Fundației Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, Romgaz, prin filiala implicată în proiectul Neptun Deep, a considerat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru dizolvarea Fundației Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000. Îi felicit și încurajez pe colegii mei de la Romgaz să lupte până la capăt pentru România, pentru respectarea legii și a intereselor românilor’, a transmis acesta.