Grindeanu atacă măsurile lui Bolojan: Acțiuni de PR

PSD nu este de acord cu abordarea privind suspendarea de investiții, a declarat, luni, președintele partidului, Sorin Grindeanu, care a subliniat că fiecare proiect în parte trebuie analizat.

”O hârtie care a plecat în teritoriu vineri de la Ministerul Dezvoltării către autoritățile locale privind suspendarea investițiilor până la sfârșitul anului, vorbim de aproape 2.700 de investiții apă, canal, gaz și drum. Noi nu suntem de acord cu această abordare. Trebuie ca fiecare investiție în parte să fie analizată, trebuie să vedem dacă nu cumva costurile de conservare sunt mai mari decât ceea ce ar însemna efortul bugetar acum pentru a finaliza acea investiție Și, da, trebuie să facem o analiză dacă până la urmă măsurile din primul pachet își ating ținta pe care ne-am propus-o – cea de reducere a deficitului. Mă aștept să fim chemați a contribui și cu măsuri pentru relansarea economiei și am pregătit un pachet de măsuri din acest punct de vedere și se lucrează, pentru că altfel o să intrăm într-un cerc vicios – tot tăiem, tot adăugăm taxe în plus și ajungem în recesiune economică, ceea ce nu ne dorim. Nu se colectează mai bine – și au fost în luna iunie sub plan – lucrurile nu merg cum trebuie pe zona de ANAF”, a afirmat Grindeanu, la Parlament.

El a subliniat că o astfel de măsură trebuie discutată în coaliție.

Întrebat dacă s-a discutat cu premierul pe acest subiect, el a precizat în cadrul ședinței avute luni la prânz s-a transmis că abordarea nu este definitivată. ”Deci, va trebui să analizăm investiție cu investiție, nu se poate altfel. (…) Fiecare investiție în parte trebuie analizată, nu luate decizii din birou”, a punctat liderul PSD.

Reducerea postului de viceprimar reprezintă o chestiune care poate fi înscrisă ca acțiune de PR, consideră liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților.

Potrivit acestuia, nu cu măsuri de acest tip se va reduce deficitul bugetar.

”Am văzut o idee cum că la primăriile sub 1.500 de locuitori trebuie să reducem postul de viceprimar. Asta este o chestiune pe care iarăși o înscriu la o acțiune de PR. Știți care este efortul anual la nivel de țară? Undeva în jur de 80 de milioane. Și pe vremea lui Ceaușescu existau viceprimari la orice primărie – primar și viceprimar. Nu așa refaci deficitul, nu cu chestiuni de acest tip refaci deficitul. Da, sunt companii, sunt ministere, sunt agenții unde trebuie să existe aceste reduceri, dar pe care trebuie să le faci ca urmare a unei analize. Da, este timp, numai că eu văd și noi vedem în această perioadă acțiuni de PR mai degrabă decât unele structurale”, a declarat Grindeanu, la Parlament.

În pofida criticilor, Grindeanu susține că PSD nu vrea să iasă de la guvernare.

”Vreau să fac o precizare: sunt de acord să înlătur toate speculațiile legate de faptul că ‘domnule acum a venit PSD să tragă acest semnal de alarmă, să amenințe că facem, nu știu, ieșiri de la guvernare sau lucruri de acest tip’. Să știți că nu despre abordări de tipul acesta vorbim. Am văzut, de asemenea, tot felul de personaje, de ciumpalaci din ăștia care ies și ne spun că de aia vrea să iasă PSD fiindcă se reduc indemnizațiile în consilii de administrație, se fac restructurări. Deci vă asigur că PSD este partener în tot ce înseamnă aceste reduceri de membri în consilii de administrație, de indemnizații în consiliile de administrație, de comasări de instituții care nu își au rostul. Deci asta este o chestiune pe care nu o discutăm și care îmi doresc să fie în al doilea pachet. Și chiar îmi doresc ca acest pachet, dacă conține doar această parte, să fie prin asumare (a răspunderii Guvernului – n.r.) și o să vedeți că suntem parte la așa ceva”, a afirmat Grindeanu, la Parlament.

El a explicat însă că PSD nu dorește doar acțiuni de PR.

”Nu-mi doresc să luăm act de acțiuni de tipul celei anunțate la sfârșitul săptămânii trecute, fără a face o analiză cât se poate de clară. Să știți că, dacă vorbim de acțiuni doar de PR, din acestea în care discutăm de prețul la apa minerală de la Guvern și de șoferii pe care îi au unii sau alții… Da, poate pot fi reduși șoferii, dar nu refacem deficitul”, a mai spus Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a arătat că aceste măsuri i se par populiste. ”Mi se pare că trebuie să fie luate aceste lucruri fără prea mare discuție. Nu trebuie să faci o conferință de presă să anunți că prețul la apă la Guvern este dublu. Trebuie să se facă acțiuni structurale, care să ducă la reducerea deficitului. Noi nu am avut coaliție de două săptămâni. Săptămâna aceasta va fi”, a adăugat Grindeanu.

Vinerea trecută, premierul Ilie Bolojan a anunțat că primăriile vor avea un număr maxim de angajați, în funcție de mărimea localității. De asemenea, va fi stabilit un număr maxim de angajați și pentru consiliile județene.

”Una dintre măsurile importante care vor fi propuse este legată de plafonarea numărului de angajați, stabilirea unui număr maxim, care va fi stabilit pentru fiecare localitate la nivel național. Pentru primării, indicatorul principal va fi numărul de locuitori, pentru că în general primăriile au funcții asemănătoare. Pentru consiliile județene, indicatorii pot fi rafinați: nu doar numărul de locuitori dintr-un județ, pot fi numărul de unități administrative sau dacă are un spital județean în subordine (…) sau în funcție de numărul de autorizații de construire pe care Direcția arhitectului șef le eliberează”, a explicat premierul.

Pe de altă parte, administrațiile locale care au un număr de angajați corect dimensionat vor avea flexibilitate în stabilirea organigramelor, a declarat Ilie Bolojan.

”Astăzi avem situații în care avem primării cu un număr mic de angajați care funcționează foarte bine. Și avem primării, având o populație asemănătoare, cu un număr mult mai mare de angajați, unde nu se vede niciun plus serviciu, un plus de calitate. (…) Avem consilii județene care au un număr aproximativ de 100 de angajați și avem consilii județene mai mici, care au peste 200 de angajați, dar nu s-au constatat la cele cu număr redus disfuncționalități în activitate”, a spus el.