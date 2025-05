Grindeanu: ”Opinia majoritară din PSD este de a fi în opoziţie”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, după ce a fost ales la şefia partidului, că opinia care pare a fi majoritară în acest moment în PSD este de a avea o opoziție constructivă, dar a primit un mandat deschis de negociere privitor la guvernare.

”PSD a fost și este partidul rațiunii și al soluțiilor. Eu, astăzi, am ascultat, după această parte administrativă, care e mai mult de bucătărie internă, cea de alegere a acestui interimat, am ascultat și am ascultat foarte mulți colegi care ne-au spus lucruri despre cum ar trebui să acționăm în perioada următoare (…). Mandatul este acela de a organiza congresul, iar congresul trebuie să clarifice toate lucrurile în interiorul PSD. Asta este ceea ce noi am hotărât astăzi, sunt lucruri care, probabil, în perioada următoare, vor suferi dezvoltări și vom comunica”, a afirmat Sorin Grindeanu după Consiliul Politic Național al PSD.

Întrebat dacă, în opinia sa, PSD ar trebui să continue la guvernare sau să intre în opoziție, el a spus: ”Cred că știți deja că aceasta a fost discuția principală de la ședința noastră. Nu vă ascund că opinia care pare a fi majoritară în acest moment în PSD este de a avea o opoziție constructivă”.

”Eu știu – și știu din interiorul Guvernului – că urmează o perioadă de decizii care trebuie să fie susținute. Viitorul guvern trebuie să aibă susținere, iar PSD va oferi această susținere pentru soluțiile raționale și logice și bune pentru români, indiferent de poziția pe care o vom avea. Dar colegii mi-au dat un mandat deschis în sensul de a avea discuții nu dacă intrăm, neapărat activ, la guvernare sau dacă susținem, ci să vedem ce vor și ceilalți, cei care transmit că vor să construiască o majoritate pro-europeană și după aceea venim în fața românilor”, a mai declarat Grindeanu.