Grindeanu: Drulă are nevoie de proptele

Sorin Grindeanu spune că cei din USR ”ştiu cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu şanse”. Președintele interimar al PSD a mai afirmat că cei de la USR au copiat sloganul lui Nicușor Dan pentru a-i crește șansele lui Cătălin Drulă.

Întrebat dacă prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR e de natură să tensioneze relațiile în coaliție, Grindeanu a spus:

”Să ştiţi că nu. Eu am privit-o ca o acţiune politică. Eu cred că românii s-au cam săturat de politică şi vor să vadă administraţie. Daniel Băluţă asta îşi propune în următoarele săptămâni, să vorbească despre administraţie, să vorbească despre proiecte. Pentru mine nu a fost o surpriză prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la USR, fiindcă ştim cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să poată să creadă că va candida cu şanse. Îl ştim cu toţii pe Drulă.”