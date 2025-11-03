Grindeanu: Drulă are nevoie de proptele

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a fost surprins de prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, scriu cei de la News.ro

Sorin Grindeanu spune că cei din USR ”ştiu cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu şanse”.  Președintele interimar al PSD a mai afirmat că cei de la USR au copiat sloganul lui Nicușor Dan pentru a-i crește șansele lui Cătălin Drulă.

Întrebat dacă prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR e de natură să tensioneze relațiile în coaliție, Grindeanu a spus:

”Să ştiţi că nu. Eu am privit-o ca o acţiune politică. Eu cred că românii s-au cam săturat de politică şi vor să vadă administraţie. Daniel Băluţă asta îşi propune în următoarele săptămâni, să vorbească despre administraţie, să vorbească despre proiecte. Pentru mine nu a fost o surpriză prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la USR, fiindcă ştim cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să poată să creadă că va candida cu şanse. Îl ştim cu toţii pe Drulă.”

1 comentariu

  1. „….Grindeanu a spus: ”….. Eu cred că românii s-au cam săturat de politică şi vor să vadă administraţie
    …..”
    N’am crezut că domnu’ Sorin Mihai Grindeanu va spune vreodată aşa ceva .
    În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
    PS.
    Tulai maică , mamaie şi mămucă ! Când văzui poza de la articol mi’am adus aminte de un stimat comentator ( nu’i reţin numele ) care văzând o poză ( ȋncerc să fiu cât de cât diplomat …. ȋn poză era o privire intensă şi nişte sprâncene ) ….. a atras atenţia că ar fi binevenită schimbarea pozei deoarece exista posibilitatea ca articolul să fie văzut de copii şi/sau gravide .

    Răspunde

