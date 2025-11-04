Grindeanu, moment de sinceritate: românii o duc mai greu

Când a fost întrebat dacă este de acord cu afirmația că sub conducerea actualului guvern a scăzut nivelul de trai, Grindeanu n-a lăsat loc de echivoc – a spus un mare DA.

Președintele interimar al PSD a subliniat că actuala coaliție trebuie de urgență să ia măsuri de relansare economică, altfel vom vedea efecte negative, inclusiv concedieri în sectorul privat.

În cadrul aceleiași declarații, Sorin Grindeanu a precizat că relația sa cu premierul Ilie Bolojan nu a fost niciodată una de prietenie și nici nu este acum.

Totuși, el a subliniat că aceasta este o relație de parteneriat politic, specifică unei coaliții de guvernare. Grindeanu a spus că fiecare dintre ei încearcă să-și apere punctele de vedere și să le argumenteze. În ceea ce privește evaluarea relației lor, Grindeanu a acordat o notă de „6-7” pe o scară de la 1 la 10.