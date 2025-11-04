Grindeanu prevestește apocalipsa: 50.000 de șomeri până la Crăciun

El a subliniat că partidul său, PSD, a venit deja cu propuneri pentru a ajuta la revigorarea economiei românești. Grindeanu a avertizat că, dacă nu se vor implementa astfel de măsuri, efectele negative vor continua să se simtă. De asemenea, Grindeanu a recunoscut că nivelul de trai al populației a scăzut în perioada guvernării actuale, […]

De Madalina Bahrim
Grindeanu prevestește apocalipsa: 50.000 de șomeri până la Crăciun

El a subliniat că partidul său, PSD, a venit deja cu propuneri pentru a ajuta la revigorarea economiei românești. Grindeanu a avertizat că, dacă nu se vor implementa astfel de măsuri, efectele negative vor continua să se simtă. De asemenea, Grindeanu a recunoscut că nivelul de trai al populației a scăzut în perioada guvernării actuale, […]

Sorin Grindeanu a spus că este „absolut necesar” ca în al treilea pachet de măsuri adoptat de Guvern să fie incluse măsuri care să ajute la relansarea economiei. În caz contrar, e posibil să vedem materializându-se scenariile în care zeci de mii de angajați de la privat să ajungă în șomaj.

El a subliniat că partidul său, PSD, a venit deja cu propuneri pentru a ajuta la revigorarea economiei românești.

Grindeanu a avertizat că, dacă nu se vor implementa astfel de măsuri, efectele negative vor continua să se simtă. De asemenea, Grindeanu a recunoscut că nivelul de trai al populației a scăzut în perioada guvernării actuale, iar această realitate nu îl face să se simtă confortabil.

”Dacă nu se vor lua măsuri şi de acest tip, ceea ce vedeam ca ştire (…), cum că până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat, s-ar putea să nu fie doar o ştire. Mi-aş dori ca Guvernul să vină cât mai repede şi cu politici de relansare.
Sunt convins că s-a discutat prea mult în această perioadă despre tăieri, s-a ridicat nivelul taxelor în România, nu s-a venit şi cu măsuri de impulsionare a economiei, acest lucru a speriat, acest lucru, din ce pare, a contractat consumul, ceea ce nu e un lucru bun”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Antena 3.
Totodată, el a afirmat că PSD nu se sustrage de la responsabilitatea pentru situația economică a țării, subliniind că social-democrații fac parte din actuala coaliție guvernamentală.
Distribuie articolul pe:

6 comentarii

  1. asa -zisa reforma e ‘fake’, reducerea a 13 000 de posturi in administratie inseamna vreo 330 de posturi de fiecare judet, probabil atatia ies la pensie si/sau ar mai fi afectati vreunii din personalul auxiliar, la fel si reducerea nr. de parlamentari cu 10%, care este nesemnificativa, aprox. cate unul de judet.

    Răspunde
Vezi toate comentariile (6)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro