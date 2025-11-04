Grindeanu prevestește apocalipsa: 50.000 de șomeri până la Crăciun

El a subliniat că partidul său, PSD, a venit deja cu propuneri pentru a ajuta la revigorarea economiei românești.

Grindeanu a avertizat că, dacă nu se vor implementa astfel de măsuri, efectele negative vor continua să se simtă. De asemenea, Grindeanu a recunoscut că nivelul de trai al populației a scăzut în perioada guvernării actuale, iar această realitate nu îl face să se simtă confortabil.

”Dacă nu se vor lua măsuri şi de acest tip, ceea ce vedeam ca ştire (…), cum că până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat, s-ar putea să nu fie doar o ştire. Mi-aş dori ca Guvernul să vină cât mai repede şi cu politici de relansare. Sunt convins că s-a discutat prea mult în această perioadă despre tăieri, s-a ridicat nivelul taxelor în România, nu s-a venit şi cu măsuri de impulsionare a economiei, acest lucru a speriat, acest lucru, din ce pare, a contractat consumul, ceea ce nu e un lucru bun”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Antena 3.

Totodată, el a afirmat că PSD nu se sustrage de la responsabilitatea pentru situația economică a țării, subliniind că social-democrații fac parte din actuala coaliție guvernamentală.