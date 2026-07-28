Guvernul a deblocat 6.850 de posturi din spitale și servicii de ambulanță

„Guvernul a aprobat în această seară deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate (…) spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi”, a anunțat marți seară premierul interimar Ilie Bolojan.

​Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850,75 de posturi, distribuite astfel:

– ​6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

– ​398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

Beneficiari: asistenții și personalul auxiliar

​Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenții medicali și personalul auxiliar, categorii esențiale pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor de ambulanţă, spune Guvernul într-un comunicat remis presei marți seară.

Structura completă a posturilor deblocate este următoarea:

-​2.593 posturi pentru asistenți medicali;

-​2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

-​1.433,75 posturi pentru medici;

-​257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

​„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

​Decizia adoptată astăzi le permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să lanseze fără întârziere procedurile de recrutare.

Bolojan: Am avut cerere ca să deblocăm 26.000 de posturi

Premierul a explicat marți seară, într-o conferință de presă susținută după ședința de Guvern, că memorandului aprobat este în a doua variantă a sa.

În prima sa variantă i se cerea, de către spitalelel din România, deblocarea a 26.000 de posturi.

„Am avut solicitări pentru a debloca 26.000 de posturi în sectorul public din spitalele noastre, în condițiile în care avem astăzi peste 190.000 de angajați în aceste spitale”, a declarat premierul.

Față de prima variantă, a cerul Ministerul Sănătății să se bazeze pe două criterii care țin cont de realitățile din spitale și care urmăresc să rezolve nevoile pacienților.

Primul dintre ele este ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului.

Cu cât ponderea cheltuielilor de personal era mai mică din totalul cheltuielilor, cu atât spitalele au primit bonificații, „pentru că înseamnă că au spațiu să își crească cheltuielile de personal”, spune Bolojan.

Acolo unde, însă, cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, „acel spital nu mai există, practic, pentru pacienți, ci există doar pentru angajați, pentru că nu mai are bani să plătească medicamente, analize, să combată infecțiile nosocomiale”.

Aceste spitale au fost sancționate și li s-au diminuat posturile aprobate.

Al doilea criteriu, este legat de gradul de ocupare al paturilor.

Cu cât un spital a avut un grad de ocupare al paturilor mai mare, cu atât a primit bonificații la aceste posturi.

„Asta înseamnă că acel spital răspunde nevoilor cetățenilor, că specializarea respectivă, calitatea serviciilor medicale pe care le oferă răspund cererilor cetățenilor și înseamnă că acele paturi sunt folosite judicios”, a declarat premierul.

El a spus că, în situația în care personalul este normat la numărul de paturi aprobate, dacă gradul de ocupare este sub 50%, cum este cazul a 150 de spitale din România, „înseamnă că, în fapt, acele spitale nu răspund nevoilor cetățenilor sau pacienților din arealul respectiv și consumă resurse”.

Dimensionarea personalului, mărimea spațiilor medicale, dotarea cu aparatură sunt făcute în funcție de numărul de paturi aprobate.