Guvernul Bolojan dă liber la angajări la UCMH Reșița, uzină ce aparține Hidroelectrica

Conform Profit.ro, memorandumul aprobă ocuparea a 31 de locuri vacante, dar și înființarea a 106 posturi noi. Totodată, este prevăzută majorarea cheltuielilor de natură salarială necesare susținerii dezvoltării activității filialei UCMH a Hidroelectrica, numărul total al posturilor aprobate pentru anul 2026 ajungând la 550, față de 444 în 2025.

″Decizia răspunde necesității consolidării capacității operaționale a UCMH, în contextul unui portofoliu în continuă dezvoltare de proiecte strategice pentru sectorul hidroenergetic, care include lucrări de retehnologizare, mentenanță de nivel LN3 și LN4 și extinderea activității pentru execuția și reabilitarea vanelor de golire de fund″, a transmis Executivul.

Cheltuielile salariale vor fi actualizate pentru a acoperi creșterea prețurilor

Uzina este implicată în mai multe proiecte, printre care și retehnologizarea nodului de presiune al hidrocentralei Stejaru, una din cele mai mari din țară.

Pentru aplicarea măsurilor vor fi alocate fondurile necesare, iar cheltuielile de natură salarială vor fi majorate cu 1,284 milioane lei pentru posturile vacante și cu 3,224 milioane noi pentru posturile nou create.

De asemenea cheltuieleile salariale vor fi actualizate cu 6,5 % (în linie cu indicele mediu prognozat de creștere a prețurilor pentru anul 2026), începând cu luna următoare aprobării memorandumului.

″UCMH Reșița nu înregistrează pierderi și nu are plăți restante la 31 decembrie 2025, nu estimează pierderi sau plăți restante nici în anul 2026, nu beneficiază de subvenții pentru activitatea operațională și își finanțează integral activitatea și dezvoltarea din venituri proprii. În aceste condiții, măsurile propuse nu generează dezechilibre financiare și nu afectează sustenabilitatea economică a companiei.

Măsurile aprobate vor permite societății să își consolideze capacitatea de execuție, să respecte obligațiile contractuale și să susțină implementarea proiectelor strategice din domeniul hidroenergetic, contribuind la modernizarea infrastructurii energetice și la creșterea siguranței în exploatarea amenajărilor hidroenergetice din România″, mai menționează Guvernul.

Uzina Constructoare de Mașini Reșița (UCMR) este cea mai veche unitate industrială din România, înființată în 1771 și a fost preluată de către Hidroelectrica în 2024.

UCMH Reșița a terminat anul trecut cu profit net de 38,2 milioane lei, la venituri totale de 116,7 milioane lei.

Hidroelectrica nu poate face angajări

Dacă UCMH Reșița poate face noi angajări, nu același lucru se poate spune și despre compania-mamă, Hidroelectrica, cea care a devenit victima propriului succes și este nevoită să facă leasing de personal extern pentru Departamentul Furnizare.

Hidroelectrica și-a dublat în decurs de 1 an (martie 2025 – martie 2026) portofoliul de clienți finali direcți, la peste 1,31 milioane locuri de consum, din care mai mult de 1,24 milioane aparținând consumatorilor casnici, iar legislația austerității îi blochează în continuare angajările, nefiindu-i aprobat un memorandum similar cu cel adoptat acum pentru UCMH.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 89/2025, adoptată pe finalul anului trecut, societățile de stat nu-și pot crește numărul salariaților, decât printr-un memorandum aprobat de Guvern, pe baza unei ″analize temeinic justificate″.