Guvernul Bolojan, luat la bani mărunți de Bruxelles. Vor să vadă ce măsuri am luat să micșorăm deficitul bugetar

Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, a anunțat acest lucru la Gala Topul Național al Firmelor, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR). Chiriac a subliniat că Uniunea Europeană continuă să sprijine România cu resurse strategice, precum PNRR și fondurile de coeziune, esențiale pentru dezvoltarea economică a țării.

‘Vom ieși la finalul acestei luni cu evaluarea Comisiei Europene cu privire la acțiunile efective întreprinse de România în cadrul procedurii de deficit excesiv. Însă, România nu este singură în acest parcurs. Uniunea Europeană vă este un partener solid. PNRR de care vorbim, fără îndoială, în fiecare zi, fondurile de coeziune, noul instrument SAFE, (…) toate acestea sunt resurse strategice pentru modernizarea economiei românești’, a spus șefa Reprezentanței Comisiei Europene.

De la aderarea la UE, în 2007, România a înregistrat progrese economice semnificative

România a înregistrat progrese semnificative de la aderarea la Uniunea Europeană, în 2007. PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat, iar țara a ajuns la aproape 80% din media UE, ceea ce semnifică o convergență economică remarcabilă. Investițiile străine directe și exporturile s-au triplat, iar salariile și puterea de cumpărare au crescut semnificativ.

Cea mai mare problemă actuală a României e reprezentată de deficitul bugetar

România se confruntă cu deficite gemene ridicate, iar Comisia Europeană a semnalat aceste riscuri încă din 2020.

Măsurile recente de consolidare fiscală sunt esențiale pentru restabilirea echilibrelor macroeconomice, iar Chiriac a subliniat că acestea au ajutat România să-și mențină ratingul de țară „investment grade”, ceea ce asigură stabilitatea financiară.

De asemenea, pentru a putea evolua, avem nevoie atât de reforme, cât și de lideri economici care să investească în sustenabilitate și oameni pentru a rămâne competitivă pe termen lung.