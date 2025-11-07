Guvernul Bolojan, luat la bani mărunți de Bruxelles. Vor să vadă ce măsuri am luat să micșorăm deficitul bugetar

România primește evaluarea Comisiei Europene pe deficit excesiv – un pas esențial în consolidarea economiei și continuarea reformelor pentru viitorul său prosper.

De Madalina Bahrim
Guvernul Bolojan, luat la bani mărunți de Bruxelles. Vor să vadă ce măsuri am luat să micșorăm deficitul bugetar

România primește evaluarea Comisiei Europene pe deficit excesiv – un pas esențial în consolidarea economiei și continuarea reformelor pentru viitorul său prosper.

La finalul acestei luni, Comisia Europeană va prezenta evaluarea sa privind acțiunile pe care România le-a întreprins în contextul în care țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar excesiv.

Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, a anunțat acest lucru la Gala Topul Național al Firmelor, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR). Chiriac a subliniat că Uniunea Europeană continuă să sprijine România cu resurse strategice, precum PNRR și fondurile de coeziune, esențiale pentru dezvoltarea economică a țării.

‘Vom ieși la finalul acestei luni cu evaluarea Comisiei Europene cu privire la acțiunile efective întreprinse de România în cadrul procedurii de deficit excesiv. Însă, România nu este singură în acest parcurs. Uniunea Europeană vă este un partener solid. PNRR de care vorbim, fără îndoială, în fiecare zi, fondurile de coeziune, noul instrument SAFE, (…) toate acestea sunt resurse strategice pentru modernizarea economiei românești’, a spus șefa Reprezentanței Comisiei Europene.

De la aderarea la UE, în 2007, România a înregistrat progrese economice semnificative

România a înregistrat progrese semnificative de la aderarea la Uniunea Europeană, în 2007. PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat, iar țara a ajuns la aproape 80% din media UE, ceea ce semnifică o convergență economică remarcabilă. Investițiile străine directe și exporturile s-au triplat, iar salariile și puterea de cumpărare au crescut semnificativ.

Cea mai mare problemă actuală a României e reprezentată de deficitul bugetar

România se confruntă cu deficite gemene ridicate, iar Comisia Europeană a semnalat aceste riscuri încă din 2020.

Măsurile recente de consolidare fiscală sunt esențiale pentru restabilirea echilibrelor macroeconomice, iar Chiriac a subliniat că acestea au ajutat România să-și mențină ratingul de țară „investment grade”, ceea ce asigură stabilitatea financiară.

De asemenea, pentru a putea evolua, avem nevoie atât de reforme, cât și de lideri economici care să investească în sustenabilitate și oameni pentru a rămâne competitivă pe termen lung.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro