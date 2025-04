Guvernul francez chemat să explice ajutorul dat Ucrainei

Împreună, ați amintit că suveranitatea aparține poporului francez și că parlamentarii au datoria să vă asculte și să vă apere aspirațiile.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice globale și neîncrederea exprimată de francezi față de instituțiile lor cresc, senatorul de Côte-d’Or, Alain Houpert, a înaintat, pe 22 aprilie 2025, propunerea de rezoluție numărul 547 la biroul Senatului, în baza articolului 34-1 din Constituție.

La 16 aprilie 2025, o rezoluție cetățenească menită să asigure respectarea articolelor 35 și 53 din Constituție privind angajamentele militare și financiare ale Franței în Ucraina a fost notificată de executorul judecătoresc președinților Adunării Naționale și Senatului, la inițiativa a 68 de foști militari de toate gradele, precum și civili. Această operă democratică colectivă a fost semnată până în prezent de aproape 20.000 de cetățeni care doresc să fie asociați acestei demersuri simbolice.

Pe baza unui sondaj comandat institutului MIS Group în perioada 17 și 18 aprilie 2025, realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de francezi, senatorul Houpert a dorit să ofere cetățenilor o voce pentru a face lumină asupra acestui proces. Rezultatele dezvăluie o dorință profundă pentru o implicare mai mare a Parlamentului:

• 87% se opun războiului din Ucraina și pledează pentru negocieri rapide pentru pace,

• 70% consideră că trimiterea de arme și trupe ar trebui să fie supusă unui vot parlamentar,

• 74% doresc ca ajutorul financiar acordat Ucrainei să fie validat de Parlament.

În plus, 59% resping ideea de a folosi forța nucleară franceză, o propunere considerată contrară Tratatului de neproliferare a armelor nucleare.

„Ca parlamentar, am ales să ascult cetățenii”, spune Alain Houpert. „Rezoluția pe care am depus-o este inspirată de această rezoluție cetățenească simbolică pe care am dorit să o formalizez din punct de vedere juridic pentru a răspunde aspirațiilor poporului francez. Această rezoluție, susținută de un sondaj pe care l-am comandat, reprezentativ pentru voința poporului francez, răspunde unei cerințe de transparență și responsabilitate în deciziile care afectează viitorul națiunii.”

Această rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 34-1 din Constituție, formulează următoarele solicitări:

„Observând că absența unei dezbateri și a unui vot obligatorii pe aceste probleme ar putea afecta echilibrul constituțional al puterilor și ar putea ignora voința populară,” invită guvernul să transmită Parlamentului, cât mai curând posibil și înainte de sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, informații referitoare la orice prezență militară franceză în Ucraina începând cu 2022, în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

Propune organizarea unei dezbateri urmate de un vot privind continuarea oricărei intervenții militare în Ucraina, în aplicarea articolului 35, alineatul 2;

Invită guvernul să supună acordurile de securitate franco-ucrainene din 16 februarie 2024 și orice asistență financiară ulterioară, inclusiv cea din 27 martie 2025, ratificării parlamentare, astfel cum se prevede la articolul 53;

dorește ca această rezoluție să fie inclusă pe ordinea de zi într-un termen rezonabil și înainte de sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, pentru a garanta respectarea principiilor constituționale și a angajamentelor internaționale ale Franței;

Reamintește membrilor săi responsabilitatea lor în menținerea separării puterilor în stat și îi invită să își exercite pe deplin misiunea de monitorizare față de executiv, reflectând așteptările exprimate de cetățeni în sondajele menționate anterior, în contextul unei utilizări a articolului 50-1 care nu poate înlocui procedurile prevăzute de articolele 35 și 53.

„Atunci când deciziile politice au un impact asupra vieții francezilor, este responsabil să le cerem părerea”, subliniază senatorul. „Confruntat cu preocupările exprimate, am dorit să transmit Parlamentului dorințele dumneavoastră. În calitate de parlamentar, mă angajez să respect legătura esențială dintre poporul francez și reprezentanții săi aleși.”

Această abordare face parte din dorința de a păstra separarea puterilor în stat și de a răspundecriză de încredere relevată de sondaj, în care 83% dintre francezi consideră că dorințele lor nu sunt luate în considerare în mod corespunzător de către președinte și guvern, iar 57% consideră că separarea puterilor în stat nu este respectată, mai susține senatorul.