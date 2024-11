Hagi îl laudă pe Ianis: „Este un jucător valoros”

Fostul selecţioner Gheorghe Hagi a lăudat, joi, prestaţia fiului său Ianis la ultimul meci al naţionalei de fotbal a României în Liga Naţiunilor, cu Cipru, scor 4-1, afirmând că trebuie să îşi găsească o echipă de club cu un antrenor care să îl lase să joace.

„Ianis a arătat că ştie să lupte şi în momente mai puţin bune. Iubeşte meseria asta şi sper să joace cât mai mult şi la echipa de club, să îşi găsească momentul, locul, antrenorul şi clubul care îl iubeşte şi îl lasă să joace, pentru că este din punctul meu de vedere un jucător foarte valoros, care a demonstrat, şi în România şi afară, că este un jucător foarte valoros. Toţi care am jucat fotbal am trecut prin momente grele, important este să faci faţă. Iar el, la ultimul meci acasă, a demonstrat că e foarte bun, chiar dacă a jucat mai puţin la club. A demonstrat că este un jucător valoros, tot timpul când a avut oportunitatea, a livrat, a jucat. Ca să demonstrezi că eşti bun, trebuie să joci. El e conştient de lucrul ăsta”, a afirmat Hagi într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul a precizat că în meciul România – Cipru, conform statisticilor Ianis Hagi a fost singurul jucător activ la toate acţiunile de atac ale naţionalei pregătite de Mircea Lucescu.

„El a spus că vrea să se joace fotbal, îi place şi presiunea. Cu cât e presiune mai mare, cu atât mai bine pentru el. E un jucător al României care a demonstrat că e foarte, foarte valoros. Acum trebuie să îşi găsească antrenorul care îl iubeşte şi echipa, clubul care îi dă oportunitatea asta. Dar atunci când i s-a dat, a demonstrat cu vârf şi îndesat, a jucat foarte bine. Poartă un nume mare şi trebuie să fie conştient de asta. Cred că pe multă lume a convins, poate 90%. Am văzut cum s-a comportat stadionul atunci când l-a văzut, suporterii îl iubesc. Eu nu am niciun dubiu, eu ştiu ce capacitate are. Dacă nu mă înşel, este jucătorul care a atins de cele mai multe ori mingea în meci, care a fost prezent din minutul 1 până în minutul 90, prezent la toate acţiunile de atac ale echipei şi cred eu că a făcut faţă la intensitatea unui joc de echipa naţională. Aşa că sunt mândru de el”, a mai spus Gheorghe Hagi.

Naţionala României a învins echipa Ciprului cu scorul de 4-1 (2-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în ultimul său meci din Grupa C2 din Liga Naţiunilor la fotbal.

Ianis Hagi, 26 de ani, a jucat toate cele 90 de minute ale partidei, spre deosebire de echipa de club, Rangers, unde în ultima perioadă a prins foarte rar primul ”unsprezece”.