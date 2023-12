Hagi și-a ipotecat Academia ca să poată ține Farul!

La Constanța ies la iveală lucruri care surprind foarte mult despre situația echipei campioane din sezonul trecut. Recent, Gică Hagi, omul orchestră la clubul constănțean, a anunțat că renunță la rolul de principal investitor care însemna un procent de nu mai puțin de 89 la sută, adică aproape totul, Ciprian Marica mai având și el 10 la sută iar Zoltan Iașko sub unu la sută.

S-a vorbit despre faptul că Hagi ar fi reușit să îl coopteze în proiect pe celebrul brazilian Rilvaldo, al cărui fiu, Rivaldinho, îmbracă tricoul alb-albastru al Farului, acesta urmând a prelua zece la sută din acțiunile clubului, dar deocamdată scriptic acest lucru nu s-a realizat.

Pentru a finanța clubul, Gică Hagi a făcut de-a lungul timpului mai multe credite la bancă. Ultima dată a împrumutat 3,5 milioane de euro de la Banca Transilvania. Hagi a garantat acest credit cu baza sportivă de la Ovidiu, precum și cu încasările din drepturile TV de la LPF. La începutul anului 2023, Hagi a prelungit cu 12 luni termenul de utilizare și rambursare a creditului.

„Eu singur nu pot să fac mai mult decât am făcut. Farul trebuie să aibă un buget foarte mare. Trebuie o schimbare consistentă. Eu voi păstra 10% din acțiuni, nu vreau mai mult. Nu plec din club. Restul, trebuie să vină oameni cu bani.

Rămân acționar la Farul 10%, nu pot mai mult. Am spus-o de o sută de ori. Nu pot, nu fac parte din miliardarii României. Eu sunt acționar la Farul, am crezut în Farul, echipa nu e a mea, așa cum se vorbește în oraș. Este echipa Constanței, a Dobrogei. Trebuie să devină echipa tuturor.