Analiza din această săptămână se concentrează asupra lui George Simion. Liderul AUR este unul dintre puținii politicieni analizați în această serie căruia i se poate atribui modestia vestimentară. În aparițiile sale publice, stă departe de luxul afișat și de hainele care cer să le fie verificat prețul. Nu se îmbracă pentru a arăta că a ajuns deasupra românilor. Se îmbracă pentru a părea unul dintre ei.
Iar aici George Simion se pricepe mai bine decât mulți dintre adversarii săi. Știe să intre într-un context fără să pară costumat. Știe când să poarte cravată, când să o lase acasă și când să suflece mânecile cămășii.
Hainele sale nu spun „priviți cât valorez”. Spun „mă cunoașteți, sunt de-al vostru”.
Peluza, prima lui uniformă a puterii
Înainte de sacoul bleumarin a fost hanoracul. Înainte de cravată a fost fularul tricolor. Înainte de tribuna Parlamentului a fost peluza. George Simion nu a apărut în politică direct într-un costum croit pentru campanie. Imaginea sa s-a format printre suporterii echipei naționale. A fost cofondator al grupărilor Honor et Patria și Uniți sub Tricolor și a pus bazele revistei „Romanian Ultras”.
O fotografie realizată la meciul Bulgaria-România, în 2007, îl arată într-un hanorac închis la culoare, cu blugi și fular tricolor. Este în mijlocul suporterilor, înconjurat de fum colorat. Nu iese în evidență prin haine. Se confundă cu grupul.
Aceasta a fost prima lui uniformă.
Peluza nu este locul în care individul trebuie să arate mai bine decât ceilalți. Este locul în care hainele, culorile și fularele construiesc o identitate comună. Simion a învățat devreme forța acestei imagini. În politică a păstrat mecanismul, dar a schimbat poziția. Nu se mai pierde în mulțime. Acum se așază în fața ei.
Fularul, hanoracul și steagul nu au fost doar accesorii de suporter. Au fost primele instrumente ale personajului public. De aici vin ușurința cu care poartă tricolorul și lipsa de timiditate în băile de mulțime. Costumul a venit mai târziu. Instinctul vestimentar s-a format însă în peluză.
Costumul nu a șters ultrasul. Doar l-a disciplinat
Trecerea de la suporter la politician se vede cel mai bine în garderobă. Fularul împletit a fost înlocuit de cravată, iar hanoracul, de sacoul bleumarin.
Schimbarea nu s-a produs peste noapte. Primele costume ale lui George Simion păreau, uneori, mai degrabă obligația funcției decât alegerea omului. Între timp, liderul AUR a învățat să le poarte.
În Parlament preferă formula sigură: costum bleumarin, cămașă albă, cravată într-o culoare închisă și pantofi negri sau maro. Nu încearcă să reinventeze costumul bărbătesc. Nici nu este nevoie. Bleumarinul îi oferă autoritate, iar cămașa albă păstrează imaginea curată. Cravata aduce disciplina pe care personajul de tribună nu o are întotdeauna. Costumul nu îl transformă într-un politician de salon. Îl face doar prezentabil pentru încăperea în care a intrat.
Într-o fotografie din Parlament, Simion poartă un costum bleumarin, o cămașă albă și o cravată vișinie. Ținuta este simplă, potrivită și suficient de sobră. Nu pare că hainele i-au fost împrumutate de funcție.
Există, totuși, câțiva centimetri care îl mai trădează.
Unele sacouri sunt prea lungi. Alteori, pantalonii nu cad perfect, iar cravata se oprește prea sus. Sunt greșeli de croitorie, nu greșeli de identitate. Simion știe ce trebuie să poarte. Nu știe întotdeauna câți centimetri ar trebui scurtați.
Cămașa albă, uniforma politicianului aflat mereu în campanie
Costumul îi vine bine, însă George Simion este cel mai convingător atunci când renunță la cravată. Cămașa albă, pantalonii bleumarin și mânecile suflecate au devenit una dintre uniformele sale politice. Este o combinație simplă, aproape imposibil de greșit și foarte ușor de înțeles.
Cămașa spune că este suficient de serios pentru funcție. Mânecile suflecate spun că nu se teme să coboare printre oameni. Este, desigur, o imagine construită. Dar este bine construită.
La un eveniment de campanie din 2024, Simion a apărut în cămașă albă, cu mânecile ridicate, pantaloni bleumarin și curea maro. Într-o mână ținea microfonul, în cealaltă, tricolorul și materialele electorale. Nu exista niciun accesoriu inutil.
Aici hainele lucrează pentru el.
Ținuta îi pune în valoare statura și îl face să pară energic. Nu îl izolează pe o scenă, ci îl leagă vizual de oamenii aflați în fața sa. Cămașa albă poate fi purtată de politician, de antreprenor, de profesor, de oricine. Este suficient de oficială pentru scenă și suficient de obișnuită pentru mulțime.
Problema apare când relaxarea este împinsă puțin prea departe. Cămașa descheiată neglijent la gât și gulerul care cade peste sacou nu mai vorbesc despre naturalețe. Vorbesc despre grabă.
Simion nu trebuie să fie impecabil. Nici nu i s-ar potrivi o imagine lustruită excesiv. Între accesibil și neglijent există însă un nasture. Uneori, ar trebui închis.
Hainele casual nu sunt o pauză de la politică
În tricouri, hanorace și geci simple, George Simion pare cel mai aproape de omul care era înainte de Parlament. Nu există o ruptură între politician și haine. Nu pare că a primit indicații complicate de la un consultant și nici că trebuie să își amintească permanent ce personaj joacă. Casualul îi vine natural pentru că de acolo a pornit.
Numai că, în cazul lui, nici măcar hanoracul nu este cu adevărat neutru. Tricourile poartă mesaje, culorile trimit la partid, iar tricolorul apare suficient de des încât să nu mai fie doar un accesoriu.
George Simion a înțeles că o haină obișnuită poate deveni afiș electoral. Nu trebuie să fie scumpă. Trebuie să fie fotografiată.
Aceasta este una dintre calitățile sale vestimentare. Nu confundă eficiența cu luxul.
Nunta „cu poporul”, momentul în care tradiția a devenit recuzită politică
La nunta din august 2022, George Simion nu s-a limitat la a purta port popular. A construit în jurul lui un întreg spectacol politic.
Și-a invitat susținătorii la Măciuca, le-a cerut să vină îmbrăcați tradițional și a transformat un eveniment personal într-o demonstrație de forță. Au fost mulțimi, steaguri, muzică populară și camere de filmat. Mirele nu a stat doar în centrul nunții. A stat în centrul unei imagini despre liderul care își cheamă poporul aproape. Tocmai această punere în scenă a dus la comparații cu nunta organizată în 1925 de Corneliu Zelea Codreanu. Asocierea a fost respinsă de Simion, însă asemănările vizuale și politice nu pot fi expediate printr-o simplă dezmințire.
Nu vorbim doar despre doi bărbați îmbrăcați în haine tradiționale. Vorbim despre două evenimente publice, construite în jurul mulțimii, al identității naționale și al imaginii conducătorului aflat în mijlocul oamenilor.
Aici, portul popular nu mai este o alegere inocentă. Devine instrument de legitimare politică.
Cămașa brodată, brâul și haina cu motive tradiționale nu l-au prezentat doar drept un mire atașat obiceiurilor românești. L-au ajutat să joace rolul liderului venit din popor și revendicat de popor.
Iar aceasta este problema.
Tradiția nu ar trebui folosită ca decor pentru cultul personalității. Portul popular nu este uniformă electorală, iar simbolurile naționale nu sunt proprietatea unui partid sau a unui politician.
George Simion a apăsat atât de tare pe această imagine, încât a golit-o parțial de naturalețe. Când fiecare detaliu este pregătit pentru mulțime și cameră, autenticitatea începe să semene cu propaganda.
Comparația cu Zelea Codreanu nu trebuie folosită superficial și nici transformată într-o acuzație imposibil de demonstrat. Dar nici nu trebuie îndulcită. Un politician este responsabil și pentru imaginile istorice pe care le reactivează, mai ales când își construiește atent fiecare simbol.
În cazul nunții lui George Simion, portul popular nu a fost doar purtat. A fost exploatat.
Nu este cel mai elegant. Este unul dintre cei mai eficienți
George Simion nu este cel mai elegant politician din România în sensul clasic al cuvântului. Costumele nu sunt mereu croite perfect, cravatele îi mai joacă feste, iar cămașa rămâne uneori prea deschisă. Este însă unul dintre politicienii care se folosesc cel mai bine de haine.
Știe când trebuie să pară lider de partid, când trebuie să redevină omul din peluză și când trebuie să se transforme în reprezentantul tradiției. Trecerea dintre aceste personaje se face ușor, fără schimbări spectaculoase.
Garderoba lui nu este construită pentru elită. Este construită pentru recunoaștere.
Modestia vestimentară îl ajută să păstreze distanța față de imaginea politicianului îmbogățit odată cu funcția. Nu vedem o transformare bruscă, de la activist la colecționar de costume și accesorii luxoase. Vedem același personaj, doar mai bine împachetat. Cravata este uneori prea scurtă. Sacoul mai are nevoie de croitor. Portul popular ar merita lăsat, din când în când, să respire. Dar mesajul rămâne întreg.
George Simion nu se îmbracă să fie admirat. Se îmbracă să fie recunoscut. Nu se ridică prin haine deasupra mulțimii. Se așază în mijlocul ei, suficient de aproape încât să pară unul dintre oameni și suficient de vizibil încât să țină microfonul.
47 comentarii
Doar atunci cand aveti curiozitate , luati fiecare politician in parte si veti constata ca nu exista nici macar unul curat ca lacrima Cristi. Asa ca nu are cum sa fie o exceptie nici acest Simion.Va pierdeti timpul de pomana cu aceste stiri !
De unde stii, filosofule?
Politia si justitia i-au anulat toate dosarele penale dupa ce si-au dat seama ca Simion a fraudat cel mai putin in comparatie cu crima organizata PNL-PSD.
Smecherasul acesta are acces interzis in Ukraina si R. Moldova pentru legaturi cu KGB. Noroc cu cei care nu pot sa traiasca fara criminali impotriva umanitatii de la i. antonescu la n. ceausescu. Mai nou, daca n-ai sustinere de la Kremlin, nu esti patriot-suveranist !
limba de lemn si ori manipulezi ori esti manipulat…daca ar fi cu est-ul nu ar fi vicepresedintele unei formatiuni Conservatoare din Parlamentul European, a III a ca numar, iar cu formatiunea lui V Orban Patriotii a IV a prin buna colaborare/alianta trec pe locul doi…asa smecheras sau nu Simion este recunoscut la nivel european fiind mai mult decat tine si altii care faceti ”galerie” acelor europarlamentari romani care au votat pt sanctionarea Romaniei, noroc cu Ungaria care s-a opus,
Derbedeul aceste este nimeni, niciunde, nicio treaba cu Parlamentul European. Ce treaba cu conservatorismul are seful unui partid national-socialist (fascist-legionar) care isi doreste nationalizarea tuturor proprietatilor din Romania ? De ce crezi ca-l doresc saracanii din Romania ? Egalitate in saracie !
ca ar putea sa se intoarca Petrom si alte obiective sau sunt vorbe mai ales dupa ce Bolojan a mai prelungit in avans concesiunile pt OMV desi nu a expirat vechiul contract inca, dar filantrop cu altii la redevente minime poate pt a-si pastra scaunul sau politica filogermana intr-o Europa care se vrea egala fara privilegii…ti-ar pare rau daca Romania si-ar cumpara actiuni sau parti din actiunile vandute? atunci traieste cu teama cosmarul ca Romania si-ar putea recupera ceva…
@emil…
Nu cred !! AUR nu e la putere ! Faci probabil parte din infractorii PSD/PNL/USR !!!
Un huligan de galerie destept care a stiut sa se foloseasca de Soros, coleg de « miscare « si camera cu Nicusor Dan, un smecheras ce s-a lipit de Calin Georgescu, un Iuda contemporan unealta a SRI la pachet cu Dungaciu si Gusa tata si fiu, un fals suveranist un fals patriot, corupt de la branza lui Becali la laptele de la tata Bolojan. Numai idiotii nu vad jocul mizerabil al acestui sef de galerie.
Excelenta sinteza!
Se zice ca „haina face pe om”. Dar pe neom ? Cum este sa ai nash unul bicondamnat cu 4 ani pentru santaj si cu 8 ani pentru pedofilie plus prostitutie infantila si sa nu te dezici de el ? Misto, pentru ca meritati !
george de rachitele, sat comun ca nume si cu satul lui boc.
galagios, scandalagiu in peluze, confunda scena politica cu peluza, limitat, ngust, fara studii si autointituleaza scriitor ???ce crti a scris, ce carti a citt?cine-s modelele sale?a recrutat 5/6 personalitat oferindu-le functii si demnitati, care se compromit după nevotaea guv VESTEA.ipocrit, a suct 180 grade schimbarea guv bolojan, după motiune s-aaprit cu AUR in mlasina IN care se va sinucide nevotand UN GUVERN in plină criza economică, energetica, morală. bolojan sau tara, după tradarea lui CALIN GEOERGESCU, SOSOACA, CLAUDIU TARZIU, ADREICA, etc sau inlocurea sa cu PIPEREA SAU DAN DUNGACIU, daca nu e omul sistemului si calul troian al statului paralel.eeeeeeeeeeeeee
Nu-ți fă probleme c-ar fi prea puțini”doctori” de prin alte partide mai breji ca el. Și-n fond, nici măcar nu interesează pe nimeni,asta. Ceilalți și-au dat-o-n petic demult iar votul pentru AUR este, de fapt, un vot negativ dat celorlalți, ca măsura ultimă de autoconservare în fața unui dezastru anunțat și după ce opțiunea”Georgescu” a fost nulificată printr-un circ judiciar penibil, la fel de penibil și inutil, să nu zic „toxic” ca soluția de rezervă, N. Dan. Deci AUR or bust.
ai 80% din Parlament voteaza-l pe Bolojan, Grideanu, Fritz sau ti-e frica de cei 20%? Daca Romania are 19 milioane si bugetari 1,3 milioane vezi ca s-ar putea ca dispretuindu-l pe Simion sa dispretuiesti milioane sau chiar 10 milioane care au muncit ca tu sa ajungi sa poti invata sa ai asistenta medicala si institutii de ordine ca sa dormi linistit…din munca celor fara scoala s-au ridicat reactorele, soselele CTE si cladirile de scoli, spitale etc. Numai ca are si el aceeasi dimploma ca sute sau mii de tineri care au urmat studii la Universitate, nici mai mult nici mai putin…respecta-l eu am invata sa respect un cersetor sau unul cu putina scoala dar care este om adevarat nu ca multi ca aia plini de ei aroganti…fata comparatie intre limbajul lui Simion si al lui Vestea care era sa fie PM…parca totusi Simion a urmat o univ. de stat e putin inhibat de greii adusi Peiu si Dungaciu, dar si aceia sigur au si un calcai nu-s doar poleiti cu aura intelectuala…
Observ că , încet … încet … , secătura prăfuită , începe să fie adulată … . Ăsta rămîsese …
Deci pregătiți vă să l votam pe simion, al cărui singur merit e ca nu i sta tocmai bine sacoul. Și știe sa ascundă mai bine bogăția. Nu i atât de mare ca i abia la început. Marketing scrie pe simion.
La cat rău a făcut clasa politica din ultimii 36 de ani, și un sac de cartofi e mai bun!
Adevăr grăiești. Subscriu fără rezerve.
Tu gagica cum l-ai vrea pe Simion la nunta? Îmbrăcat în șalvari cu mireasa cu burcă? Vrei altă identitate națională, alta cultură? Vrei la Titicaca, să joace în pielea goala încins la brâu cu pănuși? Doamne ferește!
are alta etnie in Romania sunt 18 etnii reprezentate in Parlament plus altele din tara de pe alte continente Asia si Africa, deci are de ce sa fie furiasa…
35% din poporul roman se recunoaste in Georgel si Catalinel, ce asteptari sa mai avem?..
Te arunci in Bahlui si astepti sa te ineci in apa pan la brau, baiete
in Romania maghiarii pot purta costom traditional fara comntarii, daca este roman toti ii sar in cap si-l considera extremist etc. Oare n-ar fi mai bine sa purtam costum unguresc si sa ne gandim ca doar asa putem sa fim de etnie romana pt a nu fi discriminati de presa ”….”
Am crescut la galerie
Chiar printre jandarmi
Fara flori si fara bani
Nimeni nu m-a intrebat
Daca sunt satul
Ce bataie am mancat
Pana am zis destul
Eu imi fac partid
Vreau sa fiu splendid …
(Jan Lautarul)
demite-ti-l pe nicushor dan ca vrea sa bage romania in saracie odata cu trecerea la euro si scumpiri de pretzuri !
Articol de can-can pentru gura-casca. Nu conteaza cum se imbraca un politician, fie el si lider, important e programul si actiunile partidului. Sunt multe de facut, desfacut si refacut in Romania ca sa ne uitam la cravata lui Simion. Daca Zelea-Codreanu si-a baut cafeaua din ceasca cu toarta pe stanga, pentru paduchi suntem toti extremisti daca bem la fel. Iar costumul popular si tricolorul le purtam cand si unde vrem, fara aprobarea pro-occidentalilor de a caror parere ne doare-n cot.
Ca toata fauna politica din Romanistanul gradatilor si acest exemplar e tot ‘creatia’ casei de moda ‘ Acoperit ‘
spal plapuma de lana in cada la baie ca nu am mai spalat-o din anul 2021
Pe Georgică poți să-l poleiești cu toată comoara din Lacul de Argint că tot un golănaș de cartier rămâne.
ca acelasi lucru vor gandi toti despre nepotii tai ca-s precum bunicul lor, niste…golanas de cartier…pana si justitia are lege de reabilitare numai necrestini ca tine nu pot uita ca unul mergea la fotbal si umbla cu atii ca baietii pt ca avea temberament nu era de fusta mamei lui ca toti feminizatii de maine poimaine vor naste de atata estorogen…
Din fericire nepoții mei știu ce înseamnă decenta, sobrietatea și bunul simț. Lipsa de educație elementară nu poate fi niciodată o valoare.
in popor se spune:”fiecare isi gaseste nasul” iar ce ai semanat sigur vei culege,
Oricum, la acest capitol Simion da clase celorlati, prin simplitate..
cea mai buna poza e acea cu nevasta, Simion fiind decupat din ea :)
Nu pot să cred că ai scris o compunere atât de lungă, precum un elev zelos, ca să mănânci atâtea ciuperci! Ăsta nu e jurnalism, e facerea unei teme comandate. În toate zilele prima voastră pagină începe cu Bolojan sau Nicusor sau Fritz sau cineva/ceva legat de USR-ism. Astăzi v-ați propus o serie de „studii” individuale dar, un-usual, ați început cu Simion!… Vă mistuie rău că ăsta arată a om față de papițoii voștri și că are vreo 40% în sondaje, așa-i? Să vă mistuie, căci românii chiar s-au săturat de politicienii care au altă agendă decât oamenii de rând…. (Acuma știu, o să apară ăla al vostru care mă dublează și-o să scrie ceva pe invers… Bine, el apare și mă contra-zice inclusiv atunci cànd nu publicați comentariul meu, deci e din redacție! Cât de haioasă poate să fie șmecheria asta, ce ziceți? 😀 )
Trăiască marketingul, culmea este că încă îi mai iese!
Care e forma corectă?
Se așeaza(cf. Dex) ori „Se așază în mijlocul ei..”(cf autoarei)
Nu cred ca personjul merita atata atentie…
Nu. Atâta doar că are majoritatea la eventuale alegeri. Nu că monumentul numit „Nicușor Dan” capodopera intelectului românesc, spurcat până și de cei care l-au votat, sau Grincheanu, altă creație PSD, gata să mai bage grebla odată.
Numele ba este predestinat..
Spunea John Lennon dar și Alex Jones că niciun politician nu merită respect, dar în vremurile de azi, măcar Simion a devenit credibil pentru simplul fapt că politica nu i-a găsit tinichele, deși nu se poate spune că n-a încercat. Unii spun c-ar fi extremist dar dacă vezi ce-au făcut din Europa cei care văd extremiști peste tot, titlul ăsta face mai mult decât orice PR. Eu, unul, sper să nu fie doar o dezamăgire ca mulți alții înaintea lui.
Deci Simion merită respect pt. că nu are (încă) cazier judiciar ?!
Da. Ăsta e destul de rar prin fauna politică de vârf. Și mai are și avantajul că n-a fost încă la putere. În rest, nu mă atrage personajul. E ceea ce (încă) nu a dezamăgit și asta îl recomandă. După episodul „Georgescu” nu cred c-ar mai fi alternative reale iar drumul spre un shitstan tip UK ori Ceuta 2 va fi larg deschis.
Fact! Când ești interzis în doua țări vecine, când majoritatea românilor nu-și iubesc frații de la răsărit(o spun statisticile, nu eu), ce alte „tinichele” mai trebuie?
Motivul rezonabil de a trage aur în jos? Categoric. Daca Peiu e deștept și scapă de Simion, aur va creste. Părerea mea.
Nu. Ar ieși o mizerie tip PNL,craca Thuma. Când te apropii de putere, lătratul e exact ceea ce nu-ți trebuie.
Autorul (autoarea) mai avea putin si spunea ca Siemion este reincarnarea lui Corneliu Zelenski alias Zelea -Codreanu….
BRAVO SIMIOANE !
AȘA SA FII,CU OAMENII !