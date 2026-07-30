Haosul politic din țară pune reflectoarele pe campionul MAGA din România | Analiză POLITICO

Dacă în Italia și Franța, lideri naționaliști precum Giorgia Meloni și Marine Le Pen și-au temperat limbajul eurosceptic în ultimii ani, în încercarea de a ajunge la putere, în România, a șasea cea mai populată țară din UE, naționalistul George Simion, aliniat liniei Trump, nu dă dovezi de o astfel de reținere, notează POLITICO.

„Ce vor să facă la Bruxelles este să distrugă Europa”, a declarat Simion, în vârstă de 39 de ani, într-un interviu acordat în timpul unei vizite la Londra pentru conferința activiștilor de dreapta CPAC GB. „Toate măsurile luate în ultimii 15-20 de ani au distrus economia Europei. Mergem pe un drum greșit.”

Părerile lui Simion, un fost huligan de fotbal care se bucură de o luptă cu establishment-ul, contează: partidul său, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), are un avans uriaș în sondaje și ar putea avea în curând șansa de a-și prezenta argumentele în fața alegătorilor dacă se vor convoca alegeri anticipate.

El a atacat dur Pactul Verde al UE, politicile economice și de apărare, și a declarat că România nu dorește să revină la o perioadă în care era dominată de state mai mari. „Am fost ocupați de acest tip de dictatori pe care îi avem în Rusia și pe care i-am avut în U.R.S.S., precum și de tendințe dictatoriale din Germania”, a spus el. „Vrem să facem parte dintr-o Europă formată din națiuni libere și suverane.”

România se află blocată într-o criză fără un guvern pe deplin funcțional din luna mai, când AUR și-a unit forțele cu social-democrații pentru a doborî coaliția de guvernare condusă de liberali.

Moștenitorul ideilor lui Viktor Orbán

Pe flancul estic al UE, la granița cu Ucraina, România joacă un rol critic în securitatea Europei, oferind sprijin logistic pentru război și găzduind o bază NATO majoră și un amplasament pentru scutul american de apărare antirachetă.

Simion, care s-a descris drept „eurorealist, nu eurosceptic”, este de mult timp un pretendent la putere. Dacă va câștiga vreodată, el ar putea fi o figură mult mai perturbatoare pentru politica europeană tradițională decât fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán.

Anul trecut, în campania sa pentru prezidențiale, el l-a copiat în mod conștient pe președintele SUA, Donald Trump, și a propus oprirea ajutorului pentru Ucraina, stârnind alarmă în rândul politicienilor centriști de la Bruxelles.

Simion a declarat în interviu că soluția constituțională pentru eșecul partidelor românești de a cădea de acord asupra unei noi coaliții este organizarea de alegeri parlamentare anticipate — lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în țara cu 19 milioane de locuitori de la căderea comunismului în 1989.

„Dacă așa-numitele elite pro-europene nu au o soluție, singura soluție, soluția constituțională, sunt alegerile anticipate”, a spus Simion. „Nu am avut niciodată alegeri anticipate în 35 de ani de așa-numită democrație.”

Problema integrității democratice în România este extrem de sensibilă. Alegătorii sunt de mult timp cinici cu privire la modul în care este condusă țara, acuzând că aceleași elite se află la putere de decenii, eșuând în a îmbunătăți viața cetățenilor obișnuiți și fiind uneori prinse în scandaluri de corupție.

„Democrația a fost anulată”

Apoi, în decembrie 2024, Curtea Constituțională a intervenit pentru a anula alegerile prezidențiale pe fondul acuzațiilor că o vastă operațiune de influență străină l-a propulsat pe ultranaționalistul de extremă dreaptă Călin Georgescu din anonimat la conducerea cursei în primul tur de scrutin.

Georgescu, al cărui statut de erou popular anti-sistem a fost doar amplificat de votul anulat, rămâne o figură populară în multe părți ale României. El este acum judecat la București sub acuzația de tentativă de lovitură de stat.

„Vreau să văd democrație în România”, a spus Simion. „Democrația a fost anulată din decembrie 2024. Și, bineînțeles, trebuie să ajungem acolo cât mai curând posibil. Lăsați oamenii să voteze… Nu este un lucru rău, în ciuda unor tendințe pe care le văd aici, în Marea Britanie, și în alte părți; nu este rău să ai încredere în cetățeni. Cetățenii au întotdeauna dreptate.”

Simion a candidat la președinție la alegerile reluate anul trecut și a promis că îl va numi pe Georgescu prim-ministru dacă va câștiga. Deși a condus în primul tur, Simion a pierdut la limită în turul decisiv în fața primarului centrist al Bucureștiului, Nicușor Dan.

El îl învinovățește acum pe Dan, rivalul său de moarte, pentru criza politică ce a cuprins România, făcând trimitere la rapoarte locale care susțin că președintele ar fi complotat cu social-democrații pentru a-l doborî pe prim-ministrul liberal Ilie Bolojan.

„A creat un haos”, a spus Simion. „A vrut să scape de Bolojan, dar planul lor nu a fost atât de reușit.”

„O minte complicată”

Simion a stârnit indignare în alegerile prezidențiale de anul trecut când l-a descris pe Dan — un matematician dotat, care vorbește calm și nu se lasă niciodată provocat de atacurile adversarilor săi — drept „autist”. Simion a părut să revină la această temă: „Îl [cunosc] din 2006, de când eram amândoi activiști civici. Are o minte complicată.”

Negocierile pentru formarea unui nou guvern au fost blocate înainte ca parlamentul României să intre în vacanța de vară la începutul acestei luni. Acest lucru înseamnă că este puțin probabil să existe o rezolvare înainte de toamnă.

Simion a respins ideea de a colabora cu Partidul Social Democrat (PSD), deși nu a exclus-o complet. În schimb, el a argumentat că PSD nu ar fi suficient de radical în eliminarea birocrației și reformarea piețelor pentru a permite afacerilor să înflorească.

„Nu au aceeași viziune ca noi și nu au sprijin popular”, a spus el. „Conduc țara de aproape 45 de ani. Eu aș spune să lăsăm oamenii să decidă și vom vedea cum putem ieși din [această] groapă în care ne aflăm. Pentru că, dacă nu te oprești, dacă nu schimbi paradigma, vom fi în situația Greciei.”

La rândul lor, Dan, președintele, și aliații săi au considerat întotdeauna că nu trebuie să permită partidelor precum cel al lui Simion să formeze o nouă administrație, argumentând că AUR și colegii lor de extremă dreaptă sunt anti-occidentali, anti-europeni și ar fi prea simpatizanți cu Moscova dacă ar intra la guvernare.

„Dumnezeu e în spatele nostru”

Simion respinge acest lucru. „Europa este la Londra, la Varșovia, la Budapesta, la București, nu la Bruxelles”, a spus el. „Vrem să urmăm calea unei Europe unite care creează prosperitate, iar NATO este singura soluție pentru securitate și pentru a păstra lumea liberă.”

AUR se află la 36% în centralizatorul de sondaje Poll of Polls realizat de POLITICO, având un avans de 14 puncte față de Partidul Național Liberal al lui Bolojan. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dan și alți centriști nu vor dori să meargă la alegeri anticipate și ar putea găsi totuși o cale de a forma o nouă coaliție.

Dar Dan este sub presiune. Prima sa opțiune pentru funcția de prim-ministru s-a retras înainte de a fi supusă votului parlamentarilor, iar a doua sa opțiune a fost supusă votului și a fost respinsă. Simion a lansat deja o tentativă de suspendare a președintelui, iar cu cât întârzierea în găsirea unei soluții este mai mare, cu atât poziția lui Dan va deveni probabil mai slabă.

Dacă se va ajunge la alegeri anticipate, Simion va fi pregătit cu combinația sa obișnuită de populism agresiv și încredere în sine. „Am început acest partid politic acum șase ani”, a spus el. „Toată lumea crede că suntem ajutați de Vest, de Est, de Israel, de Rusia, dar de fapt Dumnezeu este în spatele nostru. Și o elită politică foarte incompetentă.”