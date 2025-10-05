Iar se schimbă vremea

Toamna nu înseamnă doar lumină aurie și păduri colorate, ci și frig, și ploi. Iar de acestea, România va tot avea parte în următoarele zile. Directorul ANM, Elena Mateescu, avertizează că ploile vor reveni începând de săptămâna viitoare.

Până atunci, astăzi și mâine, va fi soare și plăcut în unele zone. Temperaturile maxime vor ajunge sau depăși 20 de grade în partea de sud a României. Incepând de marți, un val de frig va cuprinde din nou țară și va ploua abundent, a adăugat șefa ANM la Antena 3 CNN. În unele zone, încă de duminică seară își vor face din nou apariția precipitațiile.

„Cel puțin în zilele de 7 și 8, marți și miercuri, vom avea precipitații destul de însemnate în zona țării noastre. Cumulat în 24 de ore, este posibil să depășim, din nou, 50 de litri pe metru pătrat, cât este cota de inundații. Asta este limita unei luni octombrie în țara noastră”, a explicat Mateescu.

Marți și miercuri, ploile vor curpinde în special în jumătatea estică a țării, iar temperaturile vor scădea din nou cu 10 grade.

„Temperaturile vor fi în scădere marți și miercuri, undeva la 10 până la 17 grade. Abia de joi, în a doua parte a săptămânii viitoare, din nou vom vorbi de temperaturi de 21 – 22 de grade. Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică este mai rece, în medie. Vorbim și de nivelul de precipitații, care va suferi o deplasare de la sud-vest către sud-est și cu precădere vom vorbi de precipitații în Muntenia, în Dobrogea și este posibil și jumătatea de sud a Moldovei”, a spus șefa ANM.

Directorul ANM spune vremea va fi marcată de această alternanță de temperaturi până la sfârșitul lunii octombrie.