Iar se schimbă vremea

Toamna nu înseamnă doar lumină aurie și păduri colorate, ci și frig, și ploi. Iar de acestea, România va tot avea parte în următoarele zile. Directorul ANM, Elena Mateescu, avertizează că ploile vor reveni începând de săptămâna viitoare.
Până atunci, astăzi și mâine, va fi soare și plăcut în unele zone. Temperaturile maxime vor ajunge sau depăși 20 de grade în partea de sud a României. Incepând de marți, un val de frig va cuprinde din nou țară și va ploua abundent, a adăugat șefa ANM la Antena 3 CNN. În unele zone, încă de duminică seară își vor face din nou apariția precipitațiile.
„Cel puțin în zilele de 7 și 8, marți și miercuri, vom avea precipitații destul de însemnate în zona țării noastre. Cumulat în 24 de ore, este posibil să depășim, din nou, 50 de litri pe metru pătrat, cât este cota de inundații. Asta este limita unei luni octombrie în țara noastră”, a explicat Mateescu.
Marți și miercuri, ploile vor curpinde în special în jumătatea estică a țării, iar temperaturile vor scădea din nou cu 10 grade.
„Temperaturile vor fi în scădere marți și miercuri, undeva la 10 până la 17 grade. Abia de joi, în a doua parte a săptămânii viitoare, din nou vom vorbi de temperaturi de 21 – 22 de grade. Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică este mai rece, în medie. Vorbim și de nivelul de precipitații, care va suferi o deplasare de la sud-vest către sud-est și cu precădere vom vorbi de precipitații în Muntenia, în Dobrogea și este posibil și jumătatea de sud a Moldovei”, a spus șefa ANM.
Directorul ANM spune vremea va fi marcată de această alternanță de temperaturi până la sfârșitul lunii octombrie.
Cu Wiki in engleza, ca in romana si pt unele orase resedinta de judet INS nu a comunicat date pe o suta de ani…
deci fara a se preciza in Iasi intre 1901-2000 a existat o minima de MINUS 21 grade cu medii maxime de 10,4 grade si medie minima de 6,1 grade…deci nimic nou sub soare
https://en.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i#Climate si
in Cluj minima MINUS 16,8 grade media maxima 9,4 grade si minima medie 4,9 in octombrie
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca#Climate
@parere…
vremea este o ”medie”, daca o prea mare seceta vine compesarea prin ploi, daca e prea cald se compenseaza cu o iarna mai aspra…asta la nivel mic, altfel sunt cicluri pe zeci, sute, mii de ani, numai habaugii cred ca daca in ultimii ani nu a fost ger ca in ’50 gata s-a schimbat…s-a intamplat iernile trecute ca intr-o zone cu ger sa se repete o temperatura pozitiva petrecuta cu 150 de ani si in ignoranta lor au spus ca a fost cu 0,01 grad mai cald decat atunci, aratand ca nu au auzit de eroare de masurare pt ca nu s-a folosit acelasi termometru si mai degraba azi sunt imperfecte masuratorile facute la norma decat in sec. XIX…iar unii cu numerologia spun ca-i un an de ”apa” si foc…
50 de litri pe metru patrat in 24 de ore la cat este de secetos pamantul este fix nimic.
Teroarea continua! Cum de căldură a fost înlocuită cu anotimpul ploios? Nu cumva e anotimpul de toamna spre iarna și e normal ca vremea sa se schimbe?
Stai sa vezi lamentari cand la iarna va fi frig si poate va ninge !
Sunt sigur ca nimeni de la guvernare nu se asteapta ca iarna sa inghete si sa ninga. Toti vor fi luati prin surprindere.