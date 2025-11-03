Ilie Bolojan anunță ședință a CSAT

„Suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene. Ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene şi ne aşteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni.”, spune Ilie Bolojan într-o conferință de presă transmisă pe rețelele sociale.

Ulterior, Consiliul Suprem de Apărare al Țării va trebui să dea acceptul pentru planuri. Bolojan estimează că ședința pentru obținerea acestui acord va avea loc pe final de noiembrie. După acceptul CSAT, planurile vor fi prezentate Comisiei Europene.

Conferința de presă vine după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA pentru o nouă fabrică de pulbere. „Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că RheinMetal vede în noi un partener important şi serios şi îşi consolidează prezenţa în România”, spune premierul.

„Sper că este un bun început al unei cooperări economice şi mai intense în domeniul apărării cu firmele germane. După mulţi ani de zile în care industria noastră de apărare a fost puţin solicitată, România intră într-o nouă etapă din cauza situaţiei de securitate din Estul Europei”, a mai transmis Bolojan.