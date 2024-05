În Coaliție s-au făcut cărțile înainte de alegeri

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri, că guvernarea PSD – PNL va continua indiferent de rezultatul la alegerile locale şi cele europarlamentare din 9 iunie.

Liderul liberalilor a menţionat că „este nevoie de responsabilitate în continuare a clasei politice pentru a asigura stabilitatea ţării”.

„Rămâne o guvernare PSD-PNL pentru că indiferent de rezultat, rezultatul la alegeri va fi cel mai bun sondaj pentru partidele politice din România. Vom vedea cu toţii care este realitatea, dar ce consider eu important este nevoia de responsabilitate în continuare a clasei politice pentru a asigura stabilitatea ţării. Vedem că avem un context internaţional în proximitatea noastră, conflict la graniţă, plus celelalte consecinţe şi efecte generate de această succesiune şi suprapunere de crize, motiv pentru care dăm deoparte, facem acel minim sacrificiu de orgoliu să putem să guvernăm România în continuare. De altfel, dacă stăm să ne uităm, cu toate aceste probleme care au existat în ultimii aproape trei ani de zile de când am asumat guvernarea în această coaliţie, accept fără niciun fel de problemă toate aceste contradicţii pe idei, pe proiecte, pe obiective”, a spus Nicolae Ciucă, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Jiu, lângă Coloana Infinitului.

El a fost întrebat cu privire la decizia Guvernului de mărire a salariilor pentru anumite categorii de bugetari cu 10%, în două tranşe.

„Aici nu trebuie să-i pice bine lui Ciucă sau PNL-ului sau PSD-ului, aici trebuie să pice bine românilor, iar deciziile trebuie să fie pentru români. Indiferent că vorbim de românii care sunt angajaţi într-o companie, de cel care conduce compania sau de cel care lucrează la buget, toţi trebuie să beneficiem de acelaşi echilibru de tratament”, a răspuns Nicolae Ciucă.