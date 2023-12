În Italia. Scena nașterii lui Iisus, fără Sf. Iosif și cu două ”mame”

Catolicii conservatori și politicienii din Italia sunt intrigați și furioși. O biserică dintr-un cătun italian exprimă, prin vocea pr. Vitaliano Della Sala, un mesaj despre familie, care nu mai e tradițională.

Blasfemie, blasfemie!, dar preotul insistă să își apere reprezentarea nașterii lui Iisus fără Maica Domnului, alături de Iosif.

În biserica aflată într-un cătun din provincia Avellino, la nici o oră de mers cu mașina de Napoli, în Biserica Sfinții Petru și Pavel, catolică, scena Nașterii Domnului apare în această prezentare, într-o țară absorbită de războaie culturale, cu o societate multiculturală, tot mai laicizată.

„Am vrut să arăt prin această scenă că familiile nu mai sunt doar tradiționale”, a declarat pr. Vitaliano Della Sala pentru Reuters, potrivit News.ro.

The Church of Saints Peter and Paul – in the province of Avellino, Italy – has unveiled a same-sex Nativity scene.

In it, Jesus is born to two mothers. One of the moms is wrapped in LGBTQ-themed garb.

Father Vitaliano Della Sala, the pastor of the church, says that:

„In our… pic.twitter.com/5LwAZPEidr

— Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) December 23, 2023