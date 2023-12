Tâlcul interpretării unui colind renumit chiar în Ajunul Crăciunului, la Filarmonica din Kiev

Colindul de Crăciun „Carol of the Bells”, renumit în lumea anglo-saxonă, va fi interpretat duminică la Filarmonica din Kiev dintr-un motiv care a rămas până de curând necunoscut celor mai mulţi oameni: el este, la origine, un cântec tradiţional ucrainean, informează AFP.

Cântecul, denumit „Schedryk” („Generosul”) în ucraineană, este un colind tradiţional de Crăciun cunoscut în transcrierea sa de către compozitorul Mîkola Leontovîci la începutul secolului al XX-lea şi a fost interpretat pentru prima dată la Kiev în 1916.

Interpretarea lui în acest an de Corul radiofonic ucrainean va avea loc în Ajunul Crăciunului, în condiţiile în care Crăciunul va fi sărbătorit în acest an pentru prima dată în Ucraina în acelaşi timp cu lumea occidentală, în data de 25 decembrie a calendarului gregorian, un semnal ce marchează ruptura faţă de Biserica Ortodoxă Rusă.

Aceasta din urmă a păstrat pentru sărbătorile religioase vechiul calendar iulian, decalat cu 13 zile, ceea ce plasează data de 25 decembrie şi sărbătoarea Crăciunului pe 7 ianuarie în calendarul civil.

Concertul de la Kiev va reproduce prima interpretare a cântecului la Carnegie Hall din New York, care a avut loc în octombrie 1922, în contextul în care Ucraina îşi declarase deja independenţa în 1918 după Revoluţia bolşevică şi luptase deja, în zadar, pentru a şi-o apăra.

Preşedintele Republicii Populare a Ucrainei, naţionalistul Simon Petliura, a trimis în 1919 Corul naţional ucrainean într-un turneu prin Europa Occidentală şi, apoi, în Statele Unite, pentru a-şi promova ţara.

Diplomaţie muzicală

„Petliura voia să îi convingă pe occidentali să recunoască independenţa Ucrainei şi a lansat acest proiect al diplomaţiei muzicale”, a explicat Tina Peresunko, una dintre organizatoarele concertului de duminică.

„Schedryk”, care a devenit „Carol of the Bells”, făcea parte din program.

Ucraina a fost apoi integrată în Uniunea Sovietică în 1922.

Compozitorul Mîkola Leontovîci nu a cunoscut succesul creaţiei sale: a fost asasinat de un agent sovietic în 1921, potrivit Ministerului ucrainean al Culturii.

În 1936, un american de origine ucraineană, Peter Wilhousky, a preluat partitura muzicală şi a rescris versurile sub titlul „Carol of the Bells”.

Simon Petliura, exilat la Paris, a fost asasinat în 1926 de un anarhist evreu, Samuel Schwartzbard, care îi reproşa pogromurile anti-evreieşti comise în Ucraina în 1919.

Ucraina, redevenită independentă după destrămarea URSS în 1991, luptă din nou după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia şi izbucnirea unui conflict armat în estul teritoriului său în 2014, urmat de o invazie majoră declanşată de armata rusă pe 24 februarie 2022.