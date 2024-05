CIA, petrolul, gazele și rolul lui Hunter Biden în Ucraina

Într-un interviu pentru jurnalistul conservator Dan Bongino, Mike Benz, fost oficial în Departamentul de Stat al SUA în timpul administrației Trump, vorbește despre legăturile dintre diplomația si serviciile americane, despre interesele industriei petrolului din SUA în Ucraina și rolul lui Hunter Biden în Ucraina. Mike Benz, președinte al Fundației pentru Libertatea Online este acuzat de presa de mainsteam din SA ca ar fi folosit un pseudonim pentru a posta materiale de extremă dreapta și a interacționa cu naționaliști albi, postând și clipuri despre teorii ale conspirației.

”Rolul CIA în industria petrolului și gazelor este unul de lungă durată. Începutul poate fi plasat în 1953, când CIA a înlăturat guvernul Iranului, pentru a împiedica naționalizarea petrolului. Ne putem întoarce și în 1960, când George Bush Sr. și-a început cariera în informații, înainte de a deveni șef al CIA, apoi vicepreședinte și președinte al SUA. El venea din lumea serviciilor secrete. A fost omul de legătură al CIA pentru companiile petroliere din America Latină și de aceea a create Zapata Energy Offshore, în Columbia. Fostul vicepreședinte Dick Cheney se regăsește și el în această poveste, împreună cu compania Halliburton, care nu întâmplător deține drepturile de rafinare pentru petrolul de șist din Ucraina”, spune Mike Benz.

Industria petrolului și cea financiară joacă un mare joc energetic în Ucraina. Ei știu că Rusia deține resurse naturale în valoare de 75 de trilioane de dolari. Este țara cea mai bogată în resurse, iar cea mai mare parte din aceste resurse este neexploatată. Economia rusă a fost distrusă în secolul 20 și a început să se refacă bazându-se pe doi piloni: exportul de gaz natural, în special în Europa, și exportul de arme, care este de mulți ani un ghimpe în coasta SIA.

Administrația Obama a încercat să invadeze Siria, însă nu a reușit pentru că Rusia a oferit Siriei sisteme de apărare aeriană. SUA își retrag oamenii din Niger în acest moment, pentru că Rusia a trimis arme în Niger. Prin urmare, dacă Rusia ar falimenta, SUA nu ar mai întâmpina opoziție în ce privește hegemonia militară.

Departamentul Apărării are interesul să falimenteze Rusia și să-i preia modelul de afaceri, în beneficiul companiilor americane și al celor din statele NATO. Aici intervine povestea gazelor naturale. Rusia a ajuns să furnizeze cea mai mare parte din gazele importate de statele europene. Aproape întreg volumul de gaze tranzita Ucraina, în drum spre Europa, iar apoi au apărut conductele submarine ruso-germane, însă știm bine ce s-a întâmplat cu aceste gazoducte. Ucraina are zăcăminte de gaze neexploatate, și cu asta se ocupa compania Burisma, care l-a angajat pe Hunter Biden, însă marele cadou financiar pentru Ucraina erau taxele de tranzit, pentru că era in mijlocul sistemului de transport Est-Vest.

Există un sistem de transport care poate dura 100 de ani, iar Ucraina este în centrul lui. Arhitectura poate rămâne neschimbată dacă, în loc să fie alimentat din Est, sistemul ar fi alimentat din Vest, poate din Polonia, de la Marea Blatică, cu gaze naturale lichefiate importate din SUA. Nu trebuie construit un întreg sistem de conducte, o întreprindere foarte costisitoare, ci fluxul gazului trebuie doar inversat și astfel Vestul obține o piață captiva de o mie de miliarde de dolari.

Planul acesta a început să fie executat în urma cu două decenii. Putin începuse să se folosească de diplomația gazului pentru a reobține influența în țari din Europa Centrală si de Est care fuseseră incluse in NATO sau urmau să fie incluse in NATO. Începând din 2006, Departamentul de Stat al SUA a început să pună presiune pe statele europene pentru a cumpăra gaze mai scumpe din Vest, în locul gazelor ieftine din Est, pentru a reduce din influența economică a Rusiei asupra politicienilor. Inițial, aceste țări nu au acceptat această politică americană, dar au cedat în cele din urmă presiunii SUA.

Iar apoi, episodul Crimeea 2014 s-a întâmplat tot din cauza gazelor, a energiei. Dacă urmărim intermediarii CIA din aceasta regiune – National Endowment for Democracy, Center for European Policy Analysis, Atlantic Council (care are șapte foști directori CIA în consiliul de conducere) – cu toții sunt obsedați de renunțarea la gazele din Rusia.

Burisma a avut un rol foarte important în aceste evoluții, pentru ca era cea mai mare companie privată în domeniul gazelor care pompa în gazoductele Naftogaz gaze care u veneau din Rusia. Unul dintre motivele pentru care SUA au pus la cale lovitura de stat din Ucraina, în 2014, a fost refuzul regimului Ianukovici de a plăti datoria la FMI prin privatizarea Naftogaz, care ar fi ajuns în mâinile echipei financiare a lui George Soros, are a jucat un rol important în aceste evoluții.

Numai că, dacă Rusia ar fi fost eliminată din ecuația gazelor, ar fi apărut problema prețului mare pe care europenii ar fi trebuit să-l plătească pentru gazele ce ar fi venit din Houston, de peste Ocean. În acest context, Departamentul de Stat a jucat un rol important prin forțarea statelor europene să opereze schimbări de regim, astfel încât în întreaga Europă Centrală și de Est sa fie doar guverne obediente față de SUA și care să accepta planul pentru Ucraina și pentru energie.

Trebuie să înțelegem că adevărații șefi nu sunt in CIA. CIA este doar un sprijin pentru toate acestea. Ei sunt echipa de șoc a Departamentului de Stat. Avem trei departamente prin care SUA interacționează cu restul lumii, iar CIA este departamentul ”trucurilor murdare”, căruia i se permit activități supra-constituționale, ”în beneficiul cetățenilor americani”. Celelalte două departamente sunt Pentagonul și diplomația. Operează pe principiul ”interesului național”, ceea ce înseamnă că, dacă SUA cred că este bine pentru americani, dacă îi ajută economic, atunci pot să o facă. Nici nu mai este nevoie de justificări legate de apărare.

CIA a fost creată pentru că Departamentul de Stat avea nevoie de un mecanism secret care să ajute la îndeplinirea unor obiective fără implicarea directă a diplomației. Ei pot face multe lucruri murdare. Pot arunca în aer un gazoduct, pot răsturna un guvern, pot frauda alegeri, pot altera presa dintr-o țară străină. Și nu există repercusiuni diplomatice, pentru că Departamentul de Stat va spune că nu este implicat. ”Pur și simplu s-a întâmplat”. Însă în spate se află CIA, care poate recurge la sabotaje, la răsturnări și spionaj corporativ, așa cum a fost în cazul Burisma.

Burisma era o companie ucraineană dominată de Rusia. Atunci, în anii 2013-2014, Ucraina era ruptă în două – între partea sa ucraineană și partea sa rusa. Din cauza acestei rupturi a și început războiul civil, după lovitura de stat din 2014.

”Desantul” american a început ceva mai devreme. În 2013, Vctoria Nuland a ținut un discurs în care a declarat că Departamentul de Stat a oferit cinci miliarde de dolari pentru organizațiile societății civile din Ucraina care a orchestrat revoluția. Dacă ar fi să credem în povestea oficiala, aceste organizații au înconjurat clădirile guvernamentale, președintele a fugit din țară, iar în locul lui a venit un nou guvern. Victoria Nuland a făcut aceste afirmații la un eveniment sponsorizat de Chevron și Royal Dutch Shell, companii care făcuseră investiții de 10 miliarde de dolari în Naftogaz, acolo unde investise și Burisma.

Cum a ajuns Hunter Biden la Burisma, cu riscul de a expune familia vicepreședintelui de atunci (Joe Biden)? Ei bine, este o situație similară cu cea a lui Jeffrey Epstein. Să ne amintim ce a spus Alexander Acosta în audierile pentru funcția de șef al Departamentului Muncii în administrația Trump. Acosta fusese procuror într-unul din cazurile împotriva lui Epstein, în anii 1990, și era acuzat că a cerut o pedeapsă prea blândă. Acosta a declarat că i s-a cerut să facă asta, pentru că Epstein era omul serviciilor. Cu asta se ocupă CIA.

CIA este direct legata și de Departamentul Justiției. William Barr a fost șeful Departamentului Justiției în timpul mandatului lui Donald Trump, exact când lui Hunter Biden i se întâmplau toate astea. Barr și-a început cariera în CIA. The Washington Post a scris că a fost implicat în afacerea Iran-Contra, blocând încercările Congresului de a afla mai multe despre acest scandal. Era un om care ștergea urmele CIA și care apoi a ajuns Procuror General al SUA. Legătura CIA cu Parchetul General este importantă, pentru că agenția trebuie să-și protejeze oamenii, în acord cu doctrina negării plauzibile. CIA trebuie să aibă mereu la îndemână negarea plauzibilă a implicării oriunde în lume.

Încă ceva despre Hunter Biden. El a fost printre consilierii National Democratic Institute, care este o ramură a National Endowment for Democracy. Iar NED a fost creat la inițiativa directorului CIA Bill Colby, în anii 1980, când acesta nu a mai vrut să riște ca CIA să fie prinsă că oferă finanțări directe în alte state. NED a apărut pentru a șterge urmele CIA. Cum oare a ajuns Hunter Biden în conducerea celui mai prolific intermediar al CIA?”