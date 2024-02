În loc de petrecere. Elena Udrea, mesaj cu dus-întors, din spatele gratiilor

Mesajul adresat partenerul de viață seamănă, mai degrabă, cu o confesiune publică și mai puțin a felicitare și urări.

Amară concluzie la ceas aniversar, lumea nu are morală, reperele lipsesc, iar între cei puțini care i-au mai rămas e tatăl fetiței sale care dovedește, spune Elena Udrea, un mare caracter.

”Am cunoscut mulți oameni puternici, dar tu ai o putere aparte”, scrie Elena Udrea.

Vede și o speranță și spune că destinul i-a lăsat o mână întinsă, este chiar omul ”sărbătorit” astăzi, un ”dar neprețuit”.

“Astăzi de ziua ta, toate gândurile mele se îndreaptă către tine.

Într-o lume lipsită de repere morale, tu dovedești o tărie de caracter pe care puțini o mai au, și in ciuda tuturor problemelor prin care am trecut în toți acești ani, nu te-ai speriat și ai ales să rămâi alături de mine, încrezător, mereu vertical, ca un barbat care știe mereu ce are de facut!

Nu m-ai lăsat niciodată să mă simt singură și ai fost mereu lângă mine să mă ajuți, să merg mai departe, reușind în același timp să fii și iubit, partener, prieten, dar și mamă și tata pentru fetița noastră în lipsa mea.

Am cunoscut mulți oameni puternici, dar tu ai o putere aparte, și un suflet nobil! Stiu ca nu este deloc usor sa cresti de unul singur o fetiță atât de mică, și pentru asta îți mulțumesc!

Esti un tătic dedicat, responsabil, iar faptul ca te avem în viața noastră, este un dar neprețuit! La Multi Ani!”.

