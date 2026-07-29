Incendii de pădure în Turcia. Antalya și Kas, printre zonele afectate

Incendiile din sudul Turciei au ajuns și în Antalya, paradisul de vacanță al românilor. În Kaș și Kumluca, turiștii au fost scoși din hoteluri și case de vacanță, iar în Seydikemer autoritățile au evacuat inclusiv pacienți din spitalul local – peste 200 de persoane relocate într-o singură zi.

Imaginile cu elicoptere care aruncă apă peste flăcări sunt difuzate la toate posturile tv din Turcia. Românii care aleg Antalya și Kaș nu trebuie să ignore faptul că vacanța lor poate fi întreruptă oricând de un ordin de evacuare.

De asemenea, conform noii legislații din Turcia, reprezentanții hotelurilor organizează lunar exerciții de evacuare în caz de incendiu.

Potrivit Hurriyet, peste 700 de pompieri, 5 avioane și 18 elicoptere luptă cu focul, dar vântul puternic și temperaturile extreme fac ca intervenția să fie o cursă contra timpului.

Potrivit publicației citate, focul izbucnit în Üzümlü, Kaș, continuă să se extindă pe teren dificil, cu versanți abrupți, ceea ce îngreunează intervenția.

În Kumluca, autoritățile au evacuat locuințe din Yazır Mahallesi și au închis drumuri.

In Seydikemer (Muğla) au fost scoase din case 121 de familii, inclusiv pacienți din spitalul local, în total 202 persoane relocate.

În Balıkesir – Edremit, incendiile din apropierea Kazdağlar au dus la evacuarea caselor de vacanță. Alte focare sunt raportate în Çanakkale, Yalova și Kütahya, toate cu intervenții aeriene și terestre.

De asemenea, focul a cuprins un teren din zona Manavgat, frecvent vizitată de turiști din toată lumea.

Pentru turiștii români, impactul este major: Antalya și Kaș sunt destinații de top, cu zeci de curse charter săptămânale. Riscurile includ drumuri blocate, evacuări din zone turistice și disconfort cauzat de fum și temperaturi extreme.

Turiștii trebuie să urmărească permanent avertizările oficiale și să evite zonele afectate.

Incendiile din sudul Turciei nu sunt doar o problemă locală, ci ating direct destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară. Situația rămâne fluidă, iar turiștii trebuie să fie pregătiți pentru evacuări, schimbări de program și condiții de risc.