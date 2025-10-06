Începe livrarea căldurii. De ce le mulțumește Bujduveanu bucureştenilor?

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că începe furnizarea căldurii. Echipele Termoenergetica sunt deja în teren, spune edilul, care a ținut să le mulțumească bucureștenilor.

”Pe tot parcursul acestui an am investit constant în reţeaua de termoficare – cu fonduri nerambursabile şi din bugetul local – pentru a înlocui conductele vechi şi a asigura o iarnă mai bună pentru toţi. Le mulţumesc bucureştenilor pentru răbdare şi încredere”, a arătat Bujduveanu.

Într-un mesaj transmis pe Facebook, Stelian Bujduveanu se arată grijuliu cu cetățenii

”De astăzi, începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare. Urmează lunile reci şi ştiu cât de mult contează ca, în fiecare bloc şi în fiecare apartament, să fie cald”, a scris, luni,

Primarul general interimar anunţă că echipele Termoenergetica sunt deja în teren, intervin rapid acolo unde apar defecţiuni şi oferă sprijin asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire.

Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, a anunţat Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB), care precizează că furnizarea agentului termic se va resimţi gradual având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari și locatari care nu au deschis circuitul de încălzire.