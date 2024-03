Incredibilul motiv pentru care Moruțan nu va mai juca până la final de sezon!

Încă o problemă foarte serioasă pare a deveni o grijă în plus pentru selecționerul Edi Iordănescu. Olimpiu Moruțan, unul dintre puținii internaționali români cu prezențe etapă de etapă la echipa de club, Ankaragucu, din Turcia, aproape sigur nu va mai evolua până la finalul sezonului. Jucătorul cel mai iubt de fanii grupării din Ankara, care de curând a înscris un gol de generic TV în Cupa Turciei în poarta lui Fenerbahce, nu are nici o problemă de sănătate, dar cu toate acestea, spre disperarea și furia suporterilor la adresa conducerii clubului, jucătorul român are foarte puține șanse de a mai intra în următoarele meciuri dintr-un motiv incredibil, explicat de antrenorul echipei, fostul coleg al lui Gică Hagi la Galatasaray, Emre Belezoglu.

În contractul dintre Galatasaray și Ankaragucu există o clauză care prevede ca formația din Istanbul să primească o sumă de bani atunci când Moruțan bifează al 25-lea meci ca titular la galben-albaștri.

„Dacă Moruțan joacă, va trebui să plătim o sumă pe care clubul nostru nu și-o permite, atunci când joacă al 25-lea meci ca titular. Dacă cluburile nu ajung la un acord, pare imposibil ca Moruțan să reapară în primul 11”, a precizat Belozoglu, conform Sabah.

Cel mai probabil, este vorba despre despre un bonus de performanță cuprins în contractul agreat de Galatasaray și Ankaragucu în vara lui 2023.

De la transferul la Ankaragucu, Moruțan a jucat în 29 de meciuri, de 24 de ori ca titular. A înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive pentru formația din Capitală.