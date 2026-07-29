Însemnări de vară despre București. Impresiile unui blogger ucrainean

Un oraș cufundat în verdeață

Potrivit bloggerului ucrainean, abundența copacilor și a spațiilor verzi l-a impresionat cel mai mult după mutarea la București. El a remarcat că până și partea centrală a orașului are un aspect complet diferit față de majoritatea capitalelor europene, conform Libertatea, care citează TSN.

„Centrul este literalmente îngropat în copaci, iar micile piețe și colțurile confortabile creează senzația că te plimbi constant printr-un fel de mini-parc”, a spus el.

Bloggerul a atras atenția și asupra arhitecturii orașului. Cu numeroasele sale clădiri în stil francez și propriul Arc de Triumf, Bucureștiul nu este degeaba numit „micul Paris”, notează el.

Ambuteiaje care te pot face să pierzi trenul

Cea mai mare dezamăgire pentru ucrainean a fost transportul urban și ambuteiajele constante. Potrivit acestuia, în timpul orelor de vârf, mișcarea în oraș practic se poate opri.

Mykhailyshyn a spus că odată, din cauza ambuteiajelor, nu a reușit să ajungă la timp la gară și a pierdut trenul.

„Am luat un taxi cu o oră înainte de tren… m-am urcat în taxi și am rămas blocați în așa ambuteiaje încât am coborât din taxi, mi-am pierdut biletul de tren, m-am dus la autogară și am cumpărat un alt bilet”, și-a amintit bloggerul.

Și-a schimbat chiar și propria rutină zilnică din cauza traficului. Potrivit spuselor sale, era extrem de dificil să-și planifice activități dimineața sau seara, așa că a amânat majoritatea întâlnirilor și deplasărilor până la mijlocul zilei, când traficul de pe drumuri devenea mai puțin intens.

De ce este mai bine să cauți o locuință mai aproape de centru?

Mihailișin a oferit sfaturi speciale celor care plănuiesc o ședere lungă la București.

El a spus că el însuși s-a stabilit la periferia orașului și ulterior a regretat această decizie, deoarece din această cauză nu a putut experimenta pe deplin atmosfera capitalei românești.

„Cautați locuințe mai aproape de centru, acolo puteți simți cel mai bine atmosfera reală a orașului… În București, alegând zona greșită, puteți pierde cu ușurință sentimentul de confort pentru care acest oraș este atât de iubit”, a subliniat Mihailișin.

Terasele trotuare și capcanele turistice

Bloggerul a fost surprins și de popularitatea teraselor de vară, care sunt amplasate chiar pe trotuare înguste.

Potrivit spuselor sale, nu-i era clar de ce localnicii erau fericiți să petreacă timp acolo, în timp ce trecătorii erau nevoiți să se strecoare literalmente printre mese.

„Pentru mine, este un mare mister de ce oamenii stau la terasele care sunt situate pe trotuar… Când trec așa pe lângă ei, ca să nu ating cafeaua aia, ca să nu ating mâncarea aia, și ei simt plăcere”, a remarcat el.

În același timp, Mihailișin a avertizat turiștii cu privire la localurile populare care se adresează în principal străinilor. Ca exemplu, el a citat cafeneaua Van Gogh, unde, potrivit lui, o ceașcă obișnuită de cafea costă 5-6 dolari, iar clătitele costă 15-20 de dolari. Bloggerul a remarcat că turiștii predomină printre vizitatorii acestor localuri, în timp ce aproape că nu există localnici acolo.

Pistele de biciclete și lipsa barierelor lingvistice

Printre avantajele Bucureștiului, ucraineanul a menționat și pistele de biciclete bine întreținute, care sunt separate fizic de traficul auto în partea centrală a orașului.

A fost impresionat pozitiv de numeroasele parcuri cu terenuri sportive, de un mic parc japonez și de contrastele clădirilor orașului, unde clădiri istorice Beaux-Arts stau alături de zgârie-nori „comuniste” și centre de birouri moderne.

Separat, bloggerul a remarcat nivelul ridicat de competență în limba engleză în rândul tinerilor români.

„În România se vorbește o limbă engleză excelentă… Dacă abordezi un tânăr și vorbești engleza, există o șansă de 80% să te înțeleagă și vei putea comunica și învăța ceea ce ai nevoie”, a concluzionat Rostislav Mihailișin.