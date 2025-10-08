Interimar la Spitalul de Copii din Iaşi

Veronica Leonte, medic la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări, a fost numită director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”, a anunţat conducerea Consiliului Judeţean Iaşi.
Decizia a fost luată în urma demisiei medicului Radu Constantin Luca, acesta renunţând la funcţie la doar o săptămână după ce fusese numit.
Veronica Leonte este medic în cadrul Compartimentului de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” Iaşi, cu atribuţii în cadrul Managementului calităţii, în special în respectarea protocoalelor şi procedurilor în cadrul spitalului. De asemenea, are competenţe în Managementul serviciilor de sănătate şi Competenţe în Medicina Muncii.
”Am desemnat-o pe doamna doctor Veronica Leonte în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii Sfânta Maria. Doamna Leonte este licenţiată în medicină şi drept. Şi-a dedicat mare parte din activitatea profesională securităţii medicale şi controlului protocoalelor.
Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât şi al spitalelor”, a declarat Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.
Medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat marţi demisia din postul de director interimar al spitalului de copii ”Sfânta Maria” la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie în urma scandalului declanşat de moartea a şapte copii la spitalul ieşean, din cauza unor infecţii nosocomiale.
Fostul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie.
Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași se află în centrul atenției după ce șapte copii au murit din cauza infecțiilor nosocomiale.
Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătații a scos la iveală mai multe nereguli. Printre deficiențe semnalate în raportul prezentat de ministru Sănătății se numără inclusiv lipsa avizului de funcționare.
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a anunțat pe 26 septembrie că a demarat o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu bacteria Serratia Marcescens, în urma unei notificări primite de la Spitalul pentru copii ”Sfânta Maria”.
