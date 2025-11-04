Alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi despre proiecte și oameni, nu va fi vot politic, crede politologul Andrei Țăranu.

Cotidianul: Cine rupe voturi de la cine, având tabloul acesta, cu 11 candidați?

Andrei Țăranu: Daniel Băluță cel mai probabil încearcă să rupă voturi de la AUR și de la PNL. Foarte puțin probabil să rupă voturi de la USR. De la AUR și de la PNL, în măsura în care el este un primar care a luat voturi transideologic în sectorul 4, a avut un scor foarte mare. Fiind niște alegeri cu un puternic caracter administrativ, va încerca să păstreze bazinul PSD-ului și să rupă de la AUR și de la PNL. Cu cât succes nu-mi dau seama.

Ciprian Ciucu, aici e mai complicat. Probabil că vrea să rupă voturi de la USR, și voturi de la AUR, și voturi de la PSD. Acum, dacă va reuși în bătălia între el și Băluță, e neclar. Părerea mea e că ei doi vor intra într-o finală, adică ei vor avea cel mai mare scor. Ciucu are avantajul unui sector mai mare și, respectiv, o mediatizare mai puternică decât are Băluță. Băluță va trebui să tragă foarte mult pe ideea cu planșeul de la Unirii, să spună că el nu face doar pentru sector, ci pentru tot Bucureștiul.

Ciucu nu vine cu tot partidul în spate, el vine mai degrabă cu Bolojan în spate, decât cu PNL-ul în ansamblu. Așa că votul va fi pe oameni și pe ce vor prezenta ei că au făcut în sectoarele lor sau în domeniul lor de activitate.

Câte voturi poate trage Cătălin Drulă de la Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă vrea să rupă voturi de la PNL, în special de la Ciucu. Principalul bazin de voturi vine de la Nicușor Dan, plus votanții PNL-ului, adică de la Ciprian Ciucu.

Părerea mea e că votul va fi foarte administrativ, adică nu va fi foarte politic. Drula vine mai degrabă ca un outsider și tot povestește despre cum a fost el ministru la Transporturi.

Dar altceva nu prea are ce supună. Decât, sigur, faptul că se consideră urmașul lui Nicușor Dan și va încerca să meargă pe această moștenire a lui Nicușor Dan. Aici el se lovește de Ana Ciceală.

Va încerca și ea, la fel ca Vlad Gheorghe, să marșeze pe moștenirea lui Nicușor Dan. Se vor canibaliza unii pe alții. Drula are o problemă cu președinția lui la USR și faptul că în primă instanță au sprijinit-o mai degrabă pe Lasconi.

Târziu s-au mutat cu arme și bagaje la Nicușor. În timp ce Ana Ciceală și Vlad Gheorghe au fost de la bun început alături de Nicușor Dan.

O încurcă Makaveli pe Anca Alexandrescu?

Nici Makaveli și nici Burcea nu cred că au cine știe ce mari șanse, cel mult doar să încerce să-și facă notorietate.

Iar doamna Alexandrescu, ea va încerca să meargă pe un vot politic. E clar că ea va politiza această campanie. Doar că, dacă va exista, asta e o întrebare, dacă va exista o întâlnire a candidaților, subiectele vor fi administrative. Despre proiecte pentru București, despre căldură, apă caldă, diverse alte lucruri și asta s-ar putea să îi fie peste mână doamnei Alexandrescu.

Trage voturi de la Aur și, în ciuda declarațiilor, trage voturi de la Georgescu?

Nu cred că pe toate. Eu știu, cel puțin în sectorul 4, oameni care au votat la prezidențiale cu Georgescu și la parlamentare cu AUR, de exemplu. Dar pentru alegerile locale s-ar putea să voteze fie cu Ciucu, fie cu Băluță. Adică nu îi interesează neapărat votul politic. Îi interesează în momentul ăsta mai degrabă rezolvarea unor probleme punctuale. Să nu mai apară blocaje la apă și căldură, anveloparea blocurilor, rezolvarea problemelor din trafic, să meargă mai repede și mai bine autobuzele și tramvaiele, etc.

PNL și USR, adversari în alegerile pentru Primăria Capitalei. Cât îi costă?

Credeți că totuși PNL și USR au greșit să meargă separat? Nu-i dau șanse infinit mai mari lui Daniel Băluță cu această ocazie?

Nu, nu cred. Aici e discutabil. Ciucu n-ar fi putut să-l lase pe Drulă să candideze, pentru că Ciucu crede că are legitimitate, având în vedere că a fost ales de două ori primar. La fel și Băluță. Vine cu un bagaj administrativ pe care Drulă nu îl are.

Până la urmă PNL-ul se joacă mai mult cu PSD-ul decât cu USR-ul. USR-ul le stă ca un ghimpe în coastă pentru că, cel puțin la București, le-a furat de două ori electoratul și în diverse alte locuri l-au furat.

Faptul că USR-ul este pe primul loc la București nu o să-l ajute deloc pe Cătălin Drulă?

Păi da, o să-l ajute, cum să nu! Dar acum va conta foarte mult și care este mesajul, care va fi mesajul. Adică și felul în care se va duce campania. Drulă a intrat foarte adânc și foarte violent în această campanie. Sigur, s-a bucurat și de venirea lui Nicușor la lansare.

Contează susținerea președintelui?

Contează, sigur că contează. Dar contează doar la nucleul dur. Adică la nucleul care oricum l-ar fi votat. Dar l-a votat pe Nicușor pentru Nicușor, nu pentru USR. Încă o dată, sunt unii USR-iști care nu îl votează pe Drulă.

Își aduc aminte de perioada lui când au fost președinte, când s-a jucat cu Cristi Ghinea, cu diverși. Și nu sunt foarte încântați de performanțele lui Drulă. Nu înțeleg că după alegerile europarlamentare, USR-ul era aproape să-și dea duhul.

,,Ciprian Ciucu e cel mai «usr-ist» dintre «pnl-iști»”

Consultantul politic Adrian Zăbavă spune că toți candidații se vor bate pe câteva tipuri de electorat.

Cotidianul: Încep cu aceeași întrebare. Cine trage voturi de la cine în lupta pentru București?

Adrian Zăbavă: Nu cred că putem vorbi astăzi de voturile lui X sau lui Y. Competiția e de așa natură încât avem doar candidați la prima candidatură pentru București, în ciuda faptului că recentele alegeri locale au fost doar acum un an și câteva luni. Deci raportarea corectă cred că ține de existența unor electorate pentru care anumiți candidați se luptă.

Unde se duce, de exemplu, electoratul lui Nicușor Dan?

Fără doar și poate am putea face referire la un electorat important, peste 350 de mii de votanți, care în iunie 2024 l-a ales pe Nicușor Dan. Dacă mai adăugăm acestui electorat încă aproximativ 50 de mii de voturi primite în 2024 de Burduja, avem undeva la 400 de mii de votanți pentru care astăzi se luptă Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Ana Ciceală, Vlad Gheorghe, Daniel Trifu.

Cătălin Drulă se poziționează explicit drept continuatorul lui Nicușor Dan, dar e evident că nu va reuși să capitalizeze în totalitate acest bazin electoral.

Ciprian Ciucu e cel mai „usr-ist” dintre „pnl-iști”, dacă e să folosim o expresie mai informală, și asta îi e de mare ajutor în această competiție pentru București, în vederea câștigării a cât mai multe voturi din acest electorat definit mai sus.

Ei sunt cei doi favoriți pentru capitalizarea acestui electorat și sunt evident dezavantajați de orice vot care merge către restul candidaturilor mai mici care vizează același electorat.

Daniel Băluță speră ca acest electorat să nu fie mobilizat, conștient fiind că nu poate lua voturi de aici.

Electoratul lui Nicușor Dan vs electoratul suveranist

Ce va face electoratul suveranist la alegerile pentru Primăria Capitalei? E înghesuială de candidați și pe partea aceasta.

La polul opus, avem un electorat care la alegerile parlamentare și prezidențiale a ales Georgescu, Simion, AUR, SOS, POT și pentru care votul va avea o latură politică pregnantă, un electorat pentru care planurile candidaților, realizările și istoricul lor vor conta mai puțin decât revendicarea din „echipa suveraniștilor”.

Aici concurează Anca Alexandrescu, Virgil Zidaru, George Burcea, Eugen Teodorovici. Dacă reușește să capitalizeze într-o proporție semnificativă acest electorat, Anca Alexandrescu poate deveni un candidat cu șanse pentru victorie, dată fiind susținerea din partea AUR.

Dar orice vot primit de ceilalți trei candidați care urmăresc același bazin electoral înseamnă șanse mai mici pentru Alexandrescu. Și cu siguranță că speră la voturi de aici și Daniel Băluță sau Liviu Negoiță, cu speranța că măcar pentru unii dintre acești alegători rațiunea – tradusă într-o alegere bazată mai mult pe rezultatele candidaților – va prima în detrimentul poziționării politice.

Un alt tip de electorat

Și mai avem un electorat care nu e neapărat unul aspirațional, dar pentru care rezultatele contează. Un electorat care alege de obicei candidatul PSD sau figuri asemănătoare. Un electorat pe care astăzi îl vizează Daniel Băluță. Dar vedem din poziționarea acestuia de la începutul campaniei – tradusă prin promovarea unui profil de candidat puțin asociat cu PSD, o imagine care să nu antagonizeze electoratul care l-a ales pe Nicușor Dan în 2024 – că acest electorat nu e de ajuns pentru victorie.

Tot de aici speră la voturi, marginal, și Liviu Negoiță sau Eugen Teodorovici. Și, cu siguranță, și Ciprian Ciucu și-ar dori voturi de aici, cel puțin în sectorul 6, dat fiind scorul imens pe care l-a avut acolo în 2024.

11 candidați în alegerile pentru Primăria Capitalei

Până acum și-au anunțat intenția de a candida 11 politicieni. Nu au fost validate candidaturile, pentru a cunoaște numărul final al candidaților.