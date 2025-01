Ioan Niculae, plângere penală împotriva fostei soții și a celui care i-a preluat trei fabrici

Omul de afaceri Ioan Niculae, fost cel mai bogat român ca proprietar a șase fabrici de îngrășăminte și a 50.000 de hectare de teren agricol, a făcut plângere penală fostei soții Nicoleta Mariana Niculae și lui Eusebiu Guțu, administrator Popasul Trebeș SRL(acum Nitramonia SRL) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave, fals, uz de fals și spălarea banilor în speța preluării de către Guțu a fabricii Chemgas Slobozia, anterior în portofoliul Interagro. Prejudiciul direct pe care îl reclamă Niculae este de 26 de milioane lei, pentru care se constituie parte civilă în procesul penal ce se va deschide și pentru care cere dispunerea de măsuri asiguratorii în vederea recuperării lor.

Plângerea a fost depusă la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sector 5, la ea fiind atașate mai multe documente justificatorii.

Eusebiu Guțu a preluat, în ultimii ani, de la lichidatorul judiciar fabricile de îngrășăminte Chemgas Slobozia, Amurco Bacău și Nitroporos Făgăraș. Niciuna nu funcționează în prezent.

În corpul plângerii Niculae detaliază cum s-ar fi făcut infracțiunile care au condus la preluarea de către Guțu(care controlează grupul de panificație și morărit Pambac Bacău), în complicitate cu fosta nevastă(despre care Niculae spune că i-ar fi fost și amantă lui Guțu) a combinatului din Slobozia în perioada în care omul de afaceri se afla încarcerat(2021 – 2023).

Niculae este proprietarul firmei Mediterranean Design Inc.(a depus la Poliției documentele justificative), al cărei administrator era Michael Souterulla. Această firmă deținea, încă din 2018, o creanță de 24 milioane lei la Chemgas Slobozia, creanță înscrisă în arhiva electronică de garanții reale mobiliare și garantată cu instalațiile de producție ale fabricii.

Problemele din familie

Când Niculae se afla în închisoare, soția Nicoleta Niculae s-ar fi deplasat în Cipru pentru a-l determina pe Michael Soteroulla pentru a semna pentru cedarea creanței de 24 milioane de lei pentru un preț de 4,6 ori mai mic căte North Chemical Complex, o altă firmă controlată de soție și alte persoane din anturajul acesteia. Acesta a refuzat, pentru că avea suspiciuni că Nicoleta Niculae ar acționa la dispozițiile beneficiarului real al Mediterranean, adică Ioan Niculae. Fosta soție ar fi acționat atunci decisiv iar semnătura lui Soteroulla ar fi fost falsificată, potrivit unui document intrat în posesia noastră, în care acesta declară, sub semnătură și ștampilă, că nu a semnat niciodată contractele de cesiune menționate.

Drept urmare, trei contracte de cesiune cu o valoare depășind 26 de milioane lei ar fi fost cedate către North Chemical și NVY Company, ambele controlate direct și indirect de către Niculeta Niculae, care, într-un sfârșit, au fost cedate în 2022 către Popasul Trebeș, al lui Guțu care ar fi ajuns astfel , și prin intermediul acesteia, să controleze activul funcțional combinat Chemgas Slobozia.

Guțu zice că nimic nu e adevărat

Anul trecut, în aprilie, Mediterranean Design a făcut plângere penală, ca entitate juridică și prin avocat, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și la DIICOT, după cum a relatat Economica.net https://www.economica.net/exclusiv-plangere-penala-pe-vanzarea-combinatului-chemgas-slobozia-firma-din-zona-lui-ioan-niculaefost-cel-mai-bogat-roman-acuza-mai-multe-persoane-printre-care-cantareata-emilia-ghinescu-si-firm_740106.html.

La acel moment, Eusebiu Guțu, proprietarul Pambac și al Nitramonia, nega toate acuzațiile și declara că deși știe de plângerea penală nu a fost contactat, ca persoană sau în numele Nitramonia, de vreun parchet sau de alte organe ale Statului, în legătură cu acest subiect.

“Considerăm că este cel puțin neplăcut dacă s-a ajuns ca incapacitatea domnului Ioan Niculae de a gestiona una dintre cele mai mari averi din România și nemulțumirile personale să îmbrace forma unei plângeri penale , dar vă asigurăm că, pe măsură ce se vor face (eventuale) cercetări ale organelor de umrărire penală , vom dovedi dincolo de orice îndoială că activitatea noastră s-a desfășurat și se desfășoară în conformitate cu legea”, preciza Eusebiu Guțu.

Despre relația firmelor sale cu Nicoleta Niculae, Eusebiu Guțu transmite că o cunoaște pe aceasta încă din momentul în care firmele sale au început relația de afaceri cu firmele lui Ioan Niculae, în care soția acestuia din urmă avea un rol important. Una dintre firmele din grupul Pambac a activat o perioadă ca distribuitor pentru îngrășămintele produse de grupul Interagro. În acelați timp, proprietarul Pambac spune că nu a avut și nu are relații de afaceri cu persoana fizică Nicoleta Niculae.

Speța emisiilor

În continuarea speței cu preluarea de către Guțu a combinatului Slobozia, apar și alte aspecte. Pentru că fabrica activează în domeniul procesării gazului, era obligată la plata unor sume pentru poluare prin certificate de emisii CO2, așa-numitele drepturi de poluare. În același timp, marii consumatori industriali din România au fost, și sunt(Chemgas, în faliment fiind, nu mai este), beneficiarele unor scheme de ajutor de stat. Din diferența obligații de plătit – ajutor de stat, Chemgas, din 2020, a încasat de la stat 40 de milioane de euro și a plătit 32, rămânând cu o diferență pozitivă pentru proprietari de 8 milioane de euro. Banii plătiți au fost însă luați ca împrumut de la banca de stat CEC. Acesta a fost garantat cu instalațiile însă acest lucru pare a fi o afacere proastă pentru CEC intrucât valoarea reală a activelor combinatului ar fi negativă(diferența între obligațiile de mediuși valoarea instalațiilor)

Datele firmelor

NVY Company – Firma NVY COMPANY SRL din VOLUNTARI, a fost înființată la data de 28-09-2020 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse. În 2020, a avut cifră de afaceri 0. În 2021, cifra de afaceri este de 57.000 de lei. În 2022, aceasta crește spectaculos la afaceri de 12,7 milioane de lei și un profit de 2,5 milioane de lei. Asociat unic , în prezent, este Cristinel Dimitrie Gafița, dar avem și Oana Berbecariu, ca fiduciar al părților sociale. Creditor garantat la aceasta este North Chemical Complex

North Chemical Complex a fost înființată în 2019 și are ca obiect de activitate Comerț cu ridicata al produselor chimice. Datele financiare din 2022(ultimele publicate) arată de 650.000 de lei și o pierdere de 20 de milioane de lei. Acționar cu 78% este Hidro Inter. Administrator special este Elena Petrașcu.

Nitramonia SRL, fostă Popasul Trebeș, are sediul în Bacău(mai există o Nitramonia S.A în Brașov) are ca obiect de activitate fabricarea îngrășămintelor și a produselor azotoase, a avut în 2021 o cifră de afaceri de 400 de milioane de lei și un profit de 100 de milioane de lei. În 2022, afacerile cresc la 2,1 miliarde de lei iar profitul scade la 54 de milioane de lei. Îl are ca acționar unic pe Eusebiu Guțu, patronul grupului de panificație Pambac.

Mediterranean este un offshore cu sediul în Belize.

Chemgas, alături de alte cinci fabrici de îngrășăminte, a făcut parte din grupul InterAgro, acum în insolvență și lichidare. Ca active industriale, trei dintre aceste combinate au ajuns, în ultimii trei ani, prin intermediul lichidatorilor judiciari, în posesia lui Eusebiu Guțu. Oficial, pentru activele Amurco Bacău, Guțu a plătit 3 milioane de euro, iar pentru Nitropos din Făgăraș, 8,2 milioane de euro. Guțu a preluat în primăvara anului 2021 combinatul Chemgas din Slobozia cu 25 de milioane de euro. Niciunul dintre aceste combinate nu au fost puse în funcțiune, până acum.

România nu mai are funcțional decât un singur combinat de îngrășăminte, Azomureș, dar și acesta are acum activitatea suspendată. Este controlat de elvețienii de la Ameropa. Când funcționau toate combinatele chimice, până în 20220, acestea erau cel mai mare consummator de gaze al României – circa 5 miliarde de metri cubi anual.