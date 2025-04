Alro scapă, Europa plătește: efectele tarifelor SUA

Europa, inclusiv România, ar putea deveni ținta unei invazii comerciale din partea Chinei și Indoneziei, ca urmare a noilor tarife impuse de administrația Trump. Avertismentul vine din partea lui Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al Alro Slatina, care atrage atenția asupra efectelor colaterale ale conflictului comercial dintre Statele Unite și Asia.

„Războaiele tarifare în general de aia se numesc războaie, pentru că altfel se numeau hora unirii tarifare. Având efecte negative, se numesc războaie. Sunt un lucru rău, ne afectează. Ne afectează, culmea, nu neapărat din faptul că nu putem să vindem mai mult pe piața americană, cât din faptul că o să fim invadați de marfuri din Asia, în principal Indonezia și China, care vor veni și vor sufoca piața europeană, nemaiputând să se ducă în Statele Unite”, a declarat Năstase în cadrul Forumului Energiei, organizat de Financial Intelligence, citat de Hotnews.

Oportunitate pentru Alro pe piața americană

Deși efectele la nivel european sunt îngrijorătoare, Alro Slatina ar putea beneficia direct de pe urma noii politici tarifare a administrației Trump. Potrivit lui Marian Năstase, compania pe care o conduce își vede consolidată poziția în relația comercială cu Statele Unite, în detrimentul unor competitori europeni.

„Ceea ce pentru noi e foarte important. Alro avea 500 de tone pe an cu zero taxe export în Statele Unite. Un concurent al nostru european avea 10.000 de tone de export pe an cu taxe zero. Deci asta ne avantajează dintr-o anumită perspectivă. Dar, v-am spus, o să vină marfă din est la prețuri de dumping”, a precizat Năstase.

Un joc geopolitic accelerat de tehnologie

Liderul Alro a remarcat și ritmul accelerat cu care se desfășoară acest nou episod de tensiune comercială globală, în contrast cu abordările lente ale deceniilor trecute. În opinia sa, actualul război tarifar are și un scop tactic – acela de a forța negocieri rapide între actorii economici internaționali.

„Este o situație în evoluție. Președintele Trump știe că nu mai trăim în anii 70, când trimiteai o scrisoare și peste o săptămână primeai răspunsul, iar când plecai de lângă telefon nu te mai găsea nimeni până te întorceai și tot așa. Acum trăim în epoca tehnologiei. Deci toată această salvă este ca să aducă pe toată lumea la negociere. Ceea ce înainte se făcea într-un an acum trebuie să se facă într-o lună. Ceea ce se și întâmplă din câte vedem”, a adăugat el.

Administrația Trump a introdus recent noi tarife pentru importurile de oțel și aluminiu, o mișcare cu impact global, care vizează în special produsele venite din China. Deși măsura urmărește protejarea producătorilor americani, efectele secundare se propagă rapid pe celelalte piețe majore, Europa fiind printre cele mai expuse la redirecționarea fluxurilor comerciale.