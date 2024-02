Iohannis la NATO

România și-a anunțat aliații că îl propune pe Klaus Iohannis ca secretar-general al NATO, scrie pe X Jennifer Jacobs, corespondent la Casa Albă pentru Bloomberg News.

„Scoop: Romania has notified other NATO members that it plans to nominate its president, Klaus Iohannis, as a candidate for NATO secretary general, per @nat_droz @PeterMartin_PCM. Will complicate other allies’ effort to install Mark Rutte as the next secretary general“.