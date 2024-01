”Iohannis, un om apreciat la Bruxelles”, se fac tatonări. Când încep negocierile?

”Atunci, oportunitatea aceasta de a putea obţine România această funcţie este o oportunitate foarte mare, are legătură, aşa cum am spus, cu credibilitatea şi aprecierea pe care o are Klaus Iohannis la nivel european şi în acel moment, putem spune că România atinge un punct maxim în relaţia cu Europa”, a menţionat acesta.