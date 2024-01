(VIDEO)Guvernul deblochează posturi în Sănătate. Sindicatele. ”Nu-i de-ajuns”

Guvernul deblochează posturi în sistemul sanitar și de asistență socială, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, joi, la începutul ședinței de Guvern.

„Toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente și infirmieri vor putea face rapid angajări. Ministerul Sănătății are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de vreo problemă financiară”, a declarat premierul.

„(…) am alocat circa 6,6 miliarde de lei în această lună, cu care am închis datoriile de anul trecut din sistemul sanitar, asigurând și cheltuielile curente pe luna ianuarie pentru medicamente și servicii medicale, însă fiecare angajare trebuie să se reflecte în mod concret în servicii mai bune pentru pacienți, un plus de empatie și de responsabilitate.

Asta este valabil și pentru medicii de familie. Bani avem, dar corect este să îi plătim mai bine pe medicii care muncesc serios, adică serviciile prestate efectiv să primeze în fața plății pe liste de

pacienți, adică pentru niște nume puse pe o hârtie”, a mai spus Ciolacu.

.

”5.000 de posturi deblocate nu sunt de ajuns”

Cadrele medicale ar putea intra în grevă la începutul lunii februarie, a avertizat din nou președintele Sanitas, Leonard Bărăscu, la B1 TV , acolo unde a susținut că numărul de posturi pe care a anunțat Guvernul că le va debloca nu este de ajuns.

„Nu, nu sunt de ajuns, este parțial. Asta am și discutat într-o întâlnire-fulger, ieri, de o jumătate de oră, cu premierul, cu ministrul Sănătății, cu ministrul de Finanțe. Numai că nu se gândesc la un lucru, le deblocăm, va mai dura încă o lună, a spus sindicalistul întrebat fiind de cele 5.000 de posturi anunțate de ministrul Finanțelor.

A apărut cazul Spitalul Gomoiu, spitalele de copii în general, cele de boli infecțioase pentru că suntem în plină criză a sistemului datorită virozelor și datorită enterovirozelor, ș.a.m.d.

Sute de oameni la gardă care nu pot fi deserviți”.

„Numărul mic de membri de sindicat din zona medicală se înscrie și în acest trend prost pe care guvernul și guvernele dinainte l-au avut, pentru că nici noi n-am reușit ca nemulțumirile lor să le aducem la zi – și nu numai din punct de vedere financiar, dar și profesional. În cealaltă zonă, a asistenților medicali, cu salariile pe care ni le-a propus în 2017, pentru că acelea sunt cu 4.000, 4.500 de lei pentru un asistent, la, eu știu, peste 150.000 de oameni care își desfășoară munca, sunt extrem de mici și nu sunt atractive.

S-au mai făcut angajări sau s-a încercat să se facă angajări, dar nu merge nimeni pe salariul acesta”, a adăugat Leonard Bărăscu.

„Am început din iunie, anul trecut, o discuție, chiar înaintea colegilor din învățământ, și a spus că mergem împreună, este un deziderat al celor două partide de la guvernare ca să mergem împreună și din punct de vedere salarial, și, în funcție de numărul fiecărui minister, al ceea ce înseamnă un progres din punct de vedere al resursei umane, dar și un progres fizic, cu spitale noi, cu școli noi (…). Și nu s-a întâmplat lucrul acesta.

Pentru unii a mers, nici cu învățământul nu sunt total mulțumiți până la capăt, iar cu noi deloc”, a continuat el.

Leonard Bărăscu: 95% garantat intrăm în grevă

Liderul sindical susține că sunt șanse de „95%” să se concretizeze greva cadrelor medicale.

„Dacă nu rezolvăm 20%, n-am rezolvat nimic, pentru că salariile nu sunt atractive și nu rezolvăm problema cu memorandumul, și nimeni nu mai vine în sistem, și toată lumea pleacă afară. Da, 18, facem această analiză și stabilim datele. Dar imediat, cred că la începutul lui februarie, blocăm cu adevărat sistemul – și nu ne dorim să o facem.

Toate cadrele medicale, toate spitalele din România, adică aproape cele 400 de spitale în care noi avem membri de sindicat și care își vor desfășura activitatea la minimum, adică o treime”, a conchis liderul sindical.