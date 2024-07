A apărut o ipoteză nouă în cazul doctoriţei ucise la Brăila

Doctorita Marina Gavril, ucisa luna aceasta in cabinetul sau, era speriata de recuperatorii de taxe de protectie, unii dintre acestia grupati in jurul familiei presupusului criminal prins de autoritati, scrie infobraila.ro. Conform sursei citate, femeia a platit multa vreme taxe interlopilor care controleaza zona, dar dupa ce acestea au depasit, in timp, 10 miliarde de lei vechi, ar fi refuzat sa mai plateasca. Mai mult, a luat decizia sa isi ia o arma, pe care, din pacate, desi o avea la ea, nu a mai apucat sa o foloseasca.

Conform publicatiei, individul acuzat ca a ucis-o are o vila de 1 milion de euro. cu taxe si impozite zero platite la ANAF,

Principalul suspect a fost adus marți dimineață la Curtea de Apel Galați. A cerut să fie cercetat în arest la domiciliu. Avocatul bărbatului ar fi susținut că ar mai exista un alt ADN recoltat de sub unghiile doctoriței.

Mihai Drăgan, avocatul suspectului: „Discutăm și de o a doua persoană pe care nu am identificat-o. Repet, este vorba de ADN-ul a două persoane, care s-a găsit sub unghiile victimei.”

Colonel în rezervă Cătălin Chivu, fost șef IPJ Brăila, citat de stirileprotv.ro: „Sub unghiile victimei a mai fost găsit încă un ADN, în afară de cel al suspectului principal, putem aprecia faptul că a mai fost un contact cu încă o persoană. La momentul actual nu putem aprecia că o probă este mai importantă decât cealaltă, probele trebuie să fie luate în totalitatea lor. Sunt sigur că s-a recoltat proba ADN de sub toate cele zece degete, zece unghii. Nu cred că și-a permis cineva să recolteze doar de sub 1 sau de sub 2 degete.”