Avertismenul lui Mugur Isărescu pentru bănci după Marea Criză

Cu alte cuvinte, șeful BNR sugerează că atribuţiile multiple pot să fragilizeze o instituţie, făcându-i mai greu să îşi îndeplinească scopul principal. Afirmațiile liderului BNR pot fi citite ca un avertisment cu privire la posibilitatea ca băncile centrale să devină mai puțin eficiente în atingerea obiectivelor lor fundamentale, precum menținerea stabilității financiare și controlul inflației.

În continuare, guvernatorul a vorbit despre ideea de „ţintire a inflaţiei” – o practică prin care băncile centrale îşi propun să menţină inflaţia sub control. Iniţial, se credea că, prin controlul inflaţiei, vor veni de la sine şi alte beneficii economice, precum creşterea economică sau stabilitatea financiară. Însă, în timp, economiştii au realizat că inflaţia scăzută nu garantează stabilitatea economică.

„Au fost necesari ani ca această idee să fie acceptată”, a explicat Isărescu, referindu-se la schimbările de viziune în politica monetară.

Evenimentul a inclus şi lansarea unor lucrări importante din colecţia BNR. Printre acestea se numără „Logica libertăţii” de Michael Polanyi şi „Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui” de Costin C. Kiriţescu.

Isărescu a subliniat importanţa acestei lucrări ca un tratat esenţial de istorie economică a României, afirmând că puţini ar mai avea puterea de a realiza un astfel de studiu detaliat.