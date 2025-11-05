Își ducea zilnic copilul la școală, dar nu avea permis

Poliţiştii au stabilit în urma verificărilor că bărbatul are 44 de ani şi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Își ducea zilnic copilul la școală, dar nu avea permis

Poliţiştii au stabilit în urma verificărilor că bărbatul are 44 de ani şi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliţiştii din Constanţa au tras patru focuri de armă pentru a prinde un şofer care nu a oprit la semnal. Acesta a coborât din autoturism şi a încercat să fugă prin curţile oamenilor, dar a fost imobilizat în cele din urmă.

Poliţiştii au stabilit că el nu avea permis de conducere şi maşina nu era înmatriculată. Cu toate acestea, anchetatorii au precizat că bărbatul îşi ducea zilnic copilul la şcoală cu autoturismul.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au afirmat că poliţiştii din Mangalia – Biroul Siguranţă Rutieră au făcut semnal de oprire pentru şoferul unui autoturism care se deplasa pe strada Bisericii din satul Olteni.

”Şoferul nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea, iar poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, vehiculul fiind interceptat şi blocat în trafic. Conducătorul auto a coborât din autoturism şi a fugit, încercând să-şi piardă urma în curţile unor imobile. Pentru interceptarea acestuia, un poliţist a efectuat 4 focuri de avertisment în plan vertical. Astfel, bărbatul a fost imobilizat şi, ulterior, condus la sediu poliţiei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au stabilit în urma verificărilor că bărbatul are 44 de ani şi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

”De asemenea, s-a constatat că autoturismul nu este înmatriculat, iar plăcuţele cu numere de înmatriculare montate pe acesta aparţin unui alt vehicul. Din cercetările efectuate în dosar a rezultat ca bărbatul şi ar fi dus zilnic copilul la şcoală cu autoturismul, deşi nu deţinea permis de conducere”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii au deschis dosar penal.

