Jada Pinkett Smith despre „palma sfântă“

La aproape doi ani de la incidentul de la premiile Oscar, Jada Pinkett Smith explică că palma pe care Will Smith i-a dat-o comediantului Chris Rock le-a salvat căsnicia.

„A fost nevoie de acea palmă ca să mă facă să înțeleg că nu-l voi părăsi niciodată”, a spus actrița într-un nou interviu.

Într-un interviu acordat Daily Mail, actrița și gazda de talk show, câștigătoare a unui Emmy Daytime, a vorbit despre modul în care incidentul din timpul premiilor Oscar din 2022 a ajutat-o ​​să realizeze că vor fi mereu împreună. „După toți acei ani în care am încercat să-mi dau seama dacă aveam de gând să-l părăsesc pe Will, a fost nevoie de acea palmă ca să mă facă să realizez că nu-l voi părăsi niciodată ”, a spus Pinkett Smith pentru Daily Mail. „Cine știe unde ar fi relația noastră dacă asta nu s-ar fi întâmplat.”

În octombrie, în timpul unei emisiuni speciale la NBC, actrița în vârstă de 52 de ani a dezvăluit că ea și Will Smith – care s-a căsătorit în 1997 – s-au despărțit în urmă cu șapte ani, după ce cuplul „s-a epuizat încercând” să-și păstreze căsnicia împreună. Jada Pinkett Smith i-a spus lui Hoda Kotb de la NBC News că nu a fost un divorț „pe hârtie”, dar cu siguranță a fost un divorț în mintea lor. Deși cuplul a continuat să se prezinte în public drept un cuplu unit.

Lucrurile s-au schimbat pentru cuplu după ce starul I Am Legend , în vârstă de 55 de ani, a decis să-l plesnească pe Rock după ce comediantul a făcut o glumă despre chelia Jadei Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith: „Eu o numesc palma sfântă”

„Acum o numesc palma sfântă pentru că au venit atât de multe lucruri pozitive după aceea”, a declarat soția lui Will Smith pentru Daily Mail . „Aproape că am fost la un pas să nu particip la premiile Oscar în acel an, dar mă bucur că am participat.”