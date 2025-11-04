Jonathan Bailey, ales „cel mai sexy bărbat în viaţă” pentru 2025

Anunțul a fost făcut luni seara în cadrul emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. În 2024, titlul a fost primit de John Krasinski.

Carieră de succes pe marele ecran și pe scenă

Actorul, în vârstă de 37 de ani, a cucerit publicul în rolul prinţului Fiyero în „Wicked”, care a debutat pe marele ecran în 2024, iar a doua parte a filmului va fi lansată pe 21 noiembrie. Bailey a strălucit şi în rolul lordului Anthony Bridgerton din serialul Netflix „Bridgerton” şi a primit o nominalizare la Emmy în 2024 pentru rolul său din „Fellow Travelers” de pe Showtime. În plus, a jucat în „Jurassic World Rebirth”, lansat în iulie.

„Este o mare onoare”, a declarat Bailey pentru People. „Evident, sunt incredibil de flatat. Şi este complet absurd”.

Tot el le-a spus lui Jimmy Fallon că titlul reprezintă „o onoare unică în viaţă”.

Bailey a mărturisit că și-a dorit să devină actor încă de la 5 ani, după ce bunica lui l-a dus să vadă musicalul „Oliver!”. La doar 7 ani, și-a îndeplinit visul jucând alături de Royal Shakespeare Company. De-a lungul carierei, a apărut în numeroase producţii teatrale, inclusiv în piesa „Richard al II-lea” la Londra, la începutul acestui an.

O tradiție cu nume celebre

Primul bărbat desemnat „cel mai sexy în viaţă” a fost Mel Gibson, în 1985. De-a lungul anilor, titlul a fost acordat unor vedete precum Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan și Patrick Dempsey.