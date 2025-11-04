Jonathan Bailey, ales „cel mai sexy bărbat în viaţă” pentru 2025

Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viață” pentru 2025. Înaintea lui a fost actorul John Krasinski.

De Bianca Dumbraveanu
Jonathan Bailey, ales „cel mai sexy bărbat în viaţă” pentru 2025

Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viață” pentru 2025. Înaintea lui a fost actorul John Krasinski.

Jonathan Bailey, cunoscut pentru rolurile sale din „Bridgerton” și „Wicked”, a fost desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viață” pentru 2025.

Anunțul a fost făcut luni seara în cadrul emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. În 2024, titlul a fost primit de John Krasinski.

Carieră de succes pe marele ecran și pe scenă

Actorul, în vârstă de 37 de ani, a cucerit publicul în rolul prinţului Fiyero în „Wicked”, care a debutat pe marele ecran în 2024, iar a doua parte a filmului va fi lansată pe 21 noiembrie. Bailey a strălucit şi în rolul lordului Anthony Bridgerton din serialul Netflix „Bridgerton” şi a primit o nominalizare la Emmy în 2024 pentru rolul său din „Fellow Travelers” de pe Showtime. În plus, a jucat în „Jurassic World Rebirth”, lansat în iulie.

„Este o mare onoare”, a declarat Bailey pentru People. „Evident, sunt incredibil de flatat. Şi este complet absurd”.

Tot el le-a spus lui Jimmy Fallon că titlul reprezintă „o onoare unică în viaţă”.

Bailey a mărturisit că și-a dorit să devină actor încă de la 5 ani, după ce bunica lui l-a dus să vadă musicalul „Oliver!”. La doar 7 ani, și-a îndeplinit visul jucând alături de Royal Shakespeare Company. De-a lungul carierei, a apărut în numeroase producţii teatrale, inclusiv în piesa „Richard al II-lea” la Londra, la începutul acestui an.

O tradiție cu nume celebre

Primul bărbat desemnat „cel mai sexy în viaţă” a fost Mel Gibson, în 1985. De-a lungul anilor, titlul a fost acordat unor vedete precum Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan și Patrick Dempsey.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro