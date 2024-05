Jules Pascin (Julius Mordecai Pincas) – 1885-1930

Supranumit Prințul Montparnasse-ului, Jules Pascin a fost apreciat pentru viața sa dinamică, mobilitatea deosebită și reprezentările feminine inconfundabile.

El reprezintă un artist cu un destin internațional, încă insuficient cunoscut în România. Julius Mordecai Pincas s-a născut la Vidin într-o familie de evrei care se ocupa de comerțul cu cereale.

În 1891, familia Pincas s-a mutat la București. Se spune că patroana unui bordel din București l-a încurajat pe tânăr să se îndrepte către pictură, povestindu-i despre Toulouse-Lautrec și Degas, și sfătuidu-l să călătorească la Paris. După studii la Viena în perioada 1895-1901, Julius Mordecai Pincas a pornit într-o lungă călătorie la Budapesta, Viena, München și Berlin.

În 1905 a început să-și semneze desenele satirice cu Pascin și a ajuns la Paris, unde s-a acomodat extrem de ușor în atmosfera efervescentă a orașului. A studiat, a lucrat intens, a vizitat muzee, a expus la saloanele pariziene în perioada 1908-1912, iar petrecerile sale au devenit renumite. În 1912-1913 a participat la expoziții la Berlin, Köln și în S.U.A., la Armory Show.

În 1914 s-a mutat la New York, fiind urmat de Hermine David, artistă cu care s-a și căsătorit și de care se îndrăgostise cu câțiva ani în urmă. Și în S.U.A. a avut o ascensiune rapidă în mediul artistic, iar la 30 septembrie 1920 a devenit cetățean american. Către finalul anului însă îl regăsim din nou la Paris, unde a aflat că Lucy Vidil, la care ținuse extrem de mult, se căsătorise. Succesul și călătoriile întreprinse erau însă umbrite de un destin tragic. După o călătorie în Spania și Portugalia împreună cu Lucy în 1929, în martie 1930 artistul are o expoziție la New York, apoi la data de 2 iunie se sinucide. Se spune că în ziua înmormântării lui Jules Pascin toate galeriile pariziene au fost închise.

Operele sale se regăsesc în mari muzee ale lumii. Lucrarea Tânară fată, aflată în colecția Pinacotecii București din cadrul Muzeului Municipiului București reprezintă o donație făcută de rudele artistului, de familia Pincas. Pictura a fost inclusă în expoziția Pinacotecii Municipiului Bucuresti din 1940 (actualul sediu al Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu).

Articol scris de Angelica Iacob/sef sectie arta/Muzeul Municipiului Bucuresti

Legenda imagine: Jules Pascin (Julius Mordecai Pincas), 1885 – 1930, Tânară fată, ante 1914.

(Nr. Inv. 330, ulei pe pânză, 92 x 73 cm, semnat dreapta jos, cu creionul: Pascin; colectia Pinacoteca Bucuresti/MMB)