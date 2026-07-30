Jurnalistă condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare, în Rusia

Jurnalista Daria Șipaceva a fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare de stat, de un tribunal din Moscova. Dosarul ar fi fost construit în jurul unui transfer bancar făcut către o rudă civilă din Ucraina, potrivit publicațiilor ruse independente.

Sentința a fost pronunțată miercuri de Tribunalul Municipal din Moscova, relatează The Moscow Times.

Șipaceva s-a născut în Ucraina și a lucrat mai mulți ani ca jurnalistă medicală pentru publicații din Rusia.

Procesul a durat doar 90 de minute

Publicația de știință T-Invariant, care citează cinci surse apropiate jurnalistei, susține că dosarul pornește de la un transfer bancar. Banii ar fi fost trimiși unei rude civile din Ucraina. Anchetatorii ar fi interpretat însă transferul ca pe un act de trădare.

„Din câte știm, anchetatorii au luat un transfer pe care ea l-a făcut către o rudă civilă, i-au reinterpretat scopul și au construit întreaga acuzație de trădare în jurul lui”, a declarat un apropiat al jurnalistei pentru T-Invariant.

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise și a durat doar 90 de minute. Publicația independentă Sotavision a difuzat o înregistrare în care jurnalista pare șocată după anunțarea sentinței. Avocații săi ceruseră o pedeapsă mai mică. Ei au invocat faptul că Șipaceva a colaborat cu autoritățile și și-a recunoscut vinovăția.

Familia a evitat să vorbească despre dosar

Daria Șipaceva a fost arestată în aprilie 2025. Ulterior, a fost transferată într-un centru de detenție din Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei. Recent, ea ar fi fost mutată în închisoarea Lefortovo din Moscova, cunoscută pentru deținuții implicați în dosare politice și de securitate.

Familia și avocatul numit din oficiu au refuzat să ofere informații despre arestare și proces. Un prieten al jurnalistei a spus că aceasta se temea că publicitatea i-ar putea aduce o pedeapsă mai dură.

Sute de condamnări pentru trădare și spionaj

Între 2019 și 2025, Daria Șipaceva a lucrat ca jurnalistă medicală independentă pentru Forbes Rusia. Ea a colaborat și cu RBC, Takie Dela și alte publicații.

Înainte de arestare, jurnalista ar fi fost hărțuită online de membri ai grupării ultranaționaliste „Male State”, interzisă în Rusia. Atacurile ar fi fost legate de opiniile sale feministe.

În prima jumătate a anului 2026, instanțele ruse au condamnat 312 persoane pentru trădare, spionaj sau colaborare ilegală cu un stat străin, potrivit publicației Vyorstka. Este cel mai mare număr înregistrat într-o perioadă de șase luni.

Alți jurnaliști condamnați sau urmăriți penal în Rusia

Daria Șipaceva nu este singura jurnalistă vizată de autoritățile ruse. În ultimii ani, mai mulți reporteri au primit pedepse cu închisoarea sau au fost urmăriți penal pentru articole și mesaje critice.

Jurnalistul moldovean Vladimir Soloviov a fost condamnat în lipsă la trei ani de închisoare de o instanță din Moscova. El a fost acuzat că a colaborat cu fundația Carnegie, declarată organizație „indezirabilă” în Rusia. Instanța i-a interzis, tot pentru trei ani, să administreze site-uri. Soloviov publica articole despre regiunea transnistreană pe platforma Carnegie Politika. Jurnalistul a părăsit Rusia în februarie 2022 și a declarat că nu intenționează să revină. În martie 2026, el fusese inclus pe lista persoanelor căutate de Ministerul rus de Interne și „arestat în lipsă”.

Într-un alt caz, jurnalistul și bloggerul Roman Ivanov a fost condamnat, în martie 2024, la șapte ani de închisoare. El fusese găsit vinovat pentru „răspândirea de informații false” despre armata rusă. Dosarul viza trei mesaje publicate pe VKontakte și Telegram, în care Ivanov critica războiul din Ucraina. Unul dintre acestea se referea la uciderea civililor din orașul ucrainean Bucea. Ivanov a respins acuzațiile și a susținut că procesul face parte din represiunea împotriva vocilor critice.

„Jurnalismul nu mai există în Rusia”, le-a spus el judecătorilor.

Jurnalista Maria Ponomarenko, care lucra pentru aceeași publicație independentă, RusNews, a fost condamnată în 2023 la șase ani de închisoare. Ea publicase pe Instagram un mesaj despre atacurile rusești din Ucraina.

CITEȘTE ȘI