Ramzan Kadîrov pe moarte. Reacţia lui

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a publicat un video în care arată cum se antrenează într-o sală de fitness, după zvonurile că ar fi grav bolnav.

Novaia Gazeta Europe, publicaţie independentă rusă, a scris că Ramzan Kadîrov a fost diagnosticat cu necroză pancreatică în 2019 şi că sănătatea sa se deteriorează rapid, ceea ar fi determinat Kremlinul să-i caute un succesor, pentru a menţine stabilitatea în Cecenia.

Kadyrov apparently took offense that he had been shamed for being overweight and decided to go to the gym at night

He published a video from the gym to a song about a „Chechen eagle” who „rushes into battle”.

This is what the head of Chechnya is trying to convince everyone that… https://t.co/7h5CpjE3TG pic.twitter.com/ynxZ2frkt5

