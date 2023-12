Kate Middleton surprinde din nou

Membrii familiei regale britanice au făcut publice imaginile de pe felicitările lor de Crăciun.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au ales o fotografie de la ceremonia de încoronare din acest an. Prinții William și Kate s-au fotografiat alb-negru, alături de cei trei copii ai lor, îmbrăcați în ținte casual. Kate a reușit și de această dată să impresioneze deși ținuta sa este cât se poate de simplă.

VIDEO Moștenitorii tronului britanic și-au făcut apariția și la Westminster Abbey, unde prințesa a purtat de asemenea o ținută simplă.

The Wales children greeting members of the clergy inside Westminster Abbey last night.

How poised is Princess Charlotte? Her beaming smile too🥰 pic.twitter.com/R8HSCQUYwZ

— Belle (@RoyallyBelle_) December 9, 2023